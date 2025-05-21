İzmir Vakfı’nın kurban yardımına valilik engeli: AKP'den aday olup kaybeden ismin kararda etkili olduğu iddia edildi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın başkanlığını yaptığı İzmir Vakfı’nın, ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmak amacıyla yaptığı yardım toplama başvurusu, İzmir Valiliği tarafından reddedildi. Kararda, 2024 yerel seçimlerinde AKP’den Karabağlar belediye başkan adayı olup seçilemeyen Vali Yardımcısı Sadık Tunç’un etkili olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre İzmir Vakfı’nın 2025 yılı Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yardım toplama amacıyla yaptığı başvuru, İzmir Valiliği tarafından reddedildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın başkanlığını yaptığı İzmir Vakfı, nisan ayında yönetim kurulu kararıyla 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamında resmi izin başvurusunda bulundu. Ancak Valilik, yardım toplama başvurusunu uygun bulmadı.

Başvurunun reddine ilişkin valilik kararında 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununun 7. maddesi ve 9. Maddesi'ne atıfta bulunularak "İzin vermeye yetkili makamlarca başvuru üzerine işin önemi, yardım toplama faaliyetine girişeceklerin yeterlilik ve yapılacak hizmetlerin amaca ve kamunun yararına uygunluğu, yardım toplama sonucu en geç 2 ay içinde başvuranlara bildirilir" hükmü gereği söz konusu yardım toplama talebinin uygun görülmediği öğrenildi.

Yardım toplama başvurusunu reddeden “Olur”un, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde AKP’den Karabağlar Belediye Başkan adayı olup seçimi kaybeden İzmir Vali Yardımcısı Sadık Tunç tarafından verildiği bildirildi.

VAKIF YÖNETİMİNDE KENTİN ÖNDE GELEN İSİMLERİ VAR

İzmir Vakfı’nın yönetiminde, İzmir Vali Yardımcısı Adem Arslan, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli, ESİAD Başkanı Sibel Zorlu, EGİAD Başkanı Kaan Özhelvacı gibi kentin önde gelen isimler bulunuyor.