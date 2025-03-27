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İzmir Valiliği'nden konsere yasak: Can Gox ve Redd çıkacaktı

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından düzenlenmesi planlanan Can Gox ve Redd konseri İzmir Valiliği tarafından yasaklandı.

Kültür Sanat
  • 27.03.2025 19:20
  • Giriş: 27.03.2025 19:20
  • Güncelleme: 27.03.2025 19:26
Kaynak: Haber Merkezi
İzmir Valiliği'nden konsere yasak: Can Gox ve Redd çıkacaktı
FOTOĞRAF: depophotos
Birgün Ege

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından protestolar sürerken İzmir Valiliği, hiçbir gerekçe göstermeden Can Gox ve Redd konserini yasakladı.

Edinilen bilgiye göre; İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından yarın akşam Gündoğdu Meydanı'nda Can Gox ve Redd'in katılacağı bir konser düzenlenecekti. İzmir Valiliği'nin hiçbir gerekçe göstermeden konseri engellediği öğrenildi.

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