İzmir Valiliği'nden konsere yasak: Can Gox ve Redd çıkacaktı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından protestolar sürerken İzmir Valiliği, hiçbir gerekçe göstermeden Can Gox ve Redd konserini yasakladı.

Edinilen bilgiye göre; İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından yarın akşam Gündoğdu Meydanı'nda Can Gox ve Redd'in katılacağı bir konser düzenlenecekti. İzmir Valiliği'nin hiçbir gerekçe göstermeden konseri engellediği öğrenildi.