İzmir Valiliği'nden konsere yasak: Can Gox ve Redd çıkacaktı
İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından düzenlenmesi planlanan Can Gox ve Redd konseri İzmir Valiliği tarafından yasaklandı.
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından protestolar sürerken İzmir Valiliği, hiçbir gerekçe göstermeden Can Gox ve Redd konserini yasakladı.
Edinilen bilgiye göre; İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından yarın akşam Gündoğdu Meydanı'nda Can Gox ve Redd'in katılacağı bir konser düzenlenecekti. İzmir Valiliği'nin hiçbir gerekçe göstermeden konseri engellediği öğrenildi.