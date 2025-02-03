İzmir Valisi'nden Ege'deki depremlerle ilgili açıklama: “Dezenformasyon içeriklerine itibar etmeyin”

Ege Denizi’nde büyüklükleri 3,1 ve 4,8 arasında değişen çok sayıda depremler meydana geliyor. Bölgedeki sismik hareketlik 3 gündür devam ederken İzmir Valisi Süleyman Elban sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada yayılan dezenformasyon içeriklerine itibar edilmemesi, yalnızca resmî kaynakların takip edilmesi önemle rica olunur. Gelişmeler titizlikle izlenmekte olup, kamuoyuna düzenli bilgilendirme yapılacaktır” dedi.

İzmir Valisi Süleyman Elban sosyal medyadan yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

“Ege Denizi'nde 28 Ocak 2025 tarihinden itibaren yoğunlaşan sismik aktivite, 400'ü aşkın depreme ulaşmıştır. Deprem fırtınası şeklinde süregelen bu hareketlilik kapsamında şu ana kadar kaydedilen en büyük deprem 4.8 Mw büyüklüğündedir. Depremler, Santorini Adası'nın yaklaşık 25 km kuzeydoğusunda yoğunlaşmakta olup, 5 - 25 km arasında değişen derinliklerde meydana gelmektedir. Ülkemiz kıyılarına en yakın deprem yaklaşık 140 km mesafede gerçekleşmiştir. 2011-2012 yıllarında benzer bir sismik aktivitenin yaşandığı bu bölgede, 14 ay süren hareketlilik herhangi bir volkanik faaliyete neden olmamıştır. Uzmanlar, AFAD ile koordineli şekilde sismik hareketliliği çok yönlü olarak değerlendirmektedir. Deprem, volkanik aktivite ve tsunami ihtimalleri bilimsel çerçevede takip edilmektedir. Sosyal medyada yayılan dezenformasyon içeriklerine itibar edilmemesi, yalnızca resmî kaynakların takip edilmesi önemle rica olunur. Gelişmeler titizlikle izlenmekte olup, kamuoyuna düzenli bilgilendirme yapılacaktır.”

SİSMİK HAREKETLİLİK BU GÜNDE DEVAM EDİYOR

Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), tarafından yapılan açıklamalarda sonra 5 saate meydana gelen depremler şu şekilde:

Saat 14.20 sıralarında Ege Denizi açıklarında 4.1, saat 14.50 sıralarında 4.4, saat 15.10 sırlarında 4.3, saat 15.17 sıralarında 4.9, saat 15.31 sıralarında 4.0 saat 15.38 sıralarında 4.0, saat 16.05 sıralarında 4.2, saat 16.52 sıralarında 3.6, büyüklüğünde depremler meydana geldiğini açıkladı.