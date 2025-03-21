İzmir ve Ankara'da 5 günlük eylem yasağı ilan edildi

İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protesto eylemleri dün ülke geneline yayıldı.

İstanbul dışında en geniş katılımlı protestolar İzmir ve Ankara'da yaşandı.

Bunun üzerine İzmir Valiliği bugün yaptığı açıklamada 5 gün boyunca toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yapılmasının 5 gün boyunca yasaklandığını duyurdu.

İzmir Valiliği'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Valiliğimizce alınan karar uyarınca, il genelinde kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 21.03.2025 günü saat 10.00’dan - 25.03.2025 günü saat 23.59’a kadar, 5 (beş) gün süreyle her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İzmir'in ardından Ankara Valiliği de 5 günlük eylem yasağı ilan etti.