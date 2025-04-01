İzmir ve Aydın'da sağanak ve fırtına etkili oldu

İZMİR (AA) - İzmir ve Aydın'da akşam saatlerinde başlayan ve giderek şiddetini artıran fırtına ve sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Aydın'da fırtına ve sağanak nedeniyle Aydın-Denizli kara yolu Denizli Bulvarı'nda ağaç devrildi. Trafiğe kapatılan yol, ağacın kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Çeştepe Mahallesi'nde bir binanın çatısındaki güneş enerjisinin su tankı yan taraftaki binanın çatısına düştü. Çatıyı delen tank, evin banyosuna girdi.

Zeybek Mahallesi 1529 Sokak'ta park halindeki araca da bir apartmanın çatı katındaki güneş enerjisinin su tankı düştü. Aracın sahibi Sebahat Sert, gürültüyü duyunca endişe duyduklarını, dışarı çıkınca bu manzarayla karşılaştıklarını söyledi.

İncirliova-Koçarlı yolunda da bir binanın çatısı uçtu. Ekiplerin çalışması sonucu çatı yoldan kaldırıldı.

İlçenin Hacıaliobası Mahallesi'ndeki bir çiftliğin de çatısı uçtu.

Koçarlı ilçesinde de bazı mahallelerde ağaçlar devrildi.

Polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve belediye ekiplerinin olumsuzluk yaşanan noktalarda çalışmaları sürüyor.

- İzmir

İzmir'in Çeşme ilçesinde de sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak bazı sokak ve caddelerde su birikintileri oluşturdu.

Yağan yağmurla birlikte bazı noktalarda şimşek çaktı, bölgeye dolu yağdı.