İzmir ve Aydın için zirai don uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünce İzmir ve Aydın için zirai don uyarısı yapıldı.

Kurumdan yapılan açıklamada, 5 Şubat Çarşamba gününden itibaren İzmir ve Aydın'da hava sıcaklıklarında düşüş yaşanacağı belirtildi.

Müdürlü tarafından yapılan açıklamada, her iki kentin merkez ve kıyı ilçelerinde hafif, iç kesimlerinde ise orta kuvvette zirai don beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, vatandaşlardan meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.