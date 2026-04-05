İzmir ve Bursa'da halk yürüyüşü gerçekleştirildi: Laik, özgür, demokratik cumhuriyet!

SOL Parti’nin aylardır ülkenin dört bir köşesinde düzenlediği rejime karşı halkın birleşik mücadelesine bir çağrı niteliğindeki yürüyüşleri bugün Bursa ve İzmir’de devam etti.

İzmir Narlıdere'de SOL Parti'nin çağrısıyla, ‘Laik Demokratik Bağımsız Türkiye’ sloganıyla halk yürüyüşü düzenledi. Narlıdere Atatürk Kültür Merkezi önünde başlayan yürüyüş Narlıdere Demokrasi Meydanı'nda sona erdi. Yürüyüşe yüzlerce yurttaş katıldı.

Dicle Duru Elmacı ve Erkan Kaya tarafından okunan ortak açıklamada, "Ülkemiz ve bölgemiz tarihsel bir kırılma sürecinden geçiyor. Dışarıda savaş politikaları, içeride ise derinleşen yoksulluk, hayat pahalılığı ve baskı rejimi halkın yaşamını her geçen gün daha da zorlaştırıyor. Emekliler, emekçiler, çiftçiler, işsizler ve gençler geçim derdiyle boğuşurken; bir avuç azınlık, ayrıcalıklı kesim servetini büyütmeye devam ediyor. Bu tablo bir tesadüf değil; AKP’nin yarattığı saray rejiminin, bu düzenin sonucudur. Bugün yaşadığımız yalnızca ekonomik bir kriz değil, bu rejimin yöneteme krizidir. Tek adam rejiminde; demokrasi yok, laiklik yok, bağımsızlık yok, halk için bütçe yok. Peki ne var ? Baskı var, tutuklama var, gericilik var, sömürü var, yasaklamalar var. Fakat bir şeyi unutuyorlar. Tüm bunların olduğu yerde karşılarında halk da var. Halk burada, Narlıdere meydanında. Bir kez daha birleşerek yan yanayız. Buradayız, hep beraberiz" denildi.

Bu düzenin üretenin kazanamadığı, tüketenin ise gıdaya ulaşamadığı bir ülke yarattığı belirtilen açıklamada, "AKP’nin inşa ettiği siyasal islamcı rejim, toplumsal yaşamı da yeniden şekillendirmektedir. Kadınların yaşam alanları daraltılmakta, katledilmektedir. Toplumsal cinsiyet eşitliği yerine patriyarkanın egemen olduğu bir hayat kadınlara dayatılmaktadır. Bu düzen her yıl yüzlerce kadın cinayetinin yaşandığı bir ülke yaratmıştır. Gençlerin sosyal ve kültürel alanları daraltılmakta; konserler ve festivaller yasaklanarak yaşam tarzına müdahale edilmektedir. Bu rejim, liyakati ortadan kaldırmış, sadakati esas almıştır. Mülakat ve güvenlik soruşturması bahanesiyle emekleriyle sınavları kazananlar fikirlerinden dolayı elenmekte, kamu kurumları saray ittifakının üyeleriyle doldurulmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

"HARAMİ DÜZEN KAYBEDECEK"

Açıklamada, şunlar dile getirildi: "Yargı saray rejiminin sopası haline gelmiş; muhaliflerin, itiraz edenlerin üstünde kullanılmaktadır. Halk iradesini yok sayan iktidar; yargı eliyle belediye başkanlarını hapsetmekte, kayyumlar atamakta, ülkeyi seçimlerin göstermelik olacağı bir yere doğru sürüklemektedir. Bu gidişata dur demek isteyen bilim insanları, aydınlar ve toplumsal muhalefet bastırılmaya, sindirilmeye çalışılmaktadır. Gerçekleri yazan gazeteciler tutuklanmakta, kalemleri susturulmak istenmektedir. Halkın doğru haber almasını sağlayan, bu iktidar döneminde tarikatların gerçek yüzünü ve yolsuzluklarını yazan Birgün gazetesi muhabiri İsmail Arı 14 gündür hapiste tutuklu bulunuyor. Yine gazeteciler Alican Uludağ ve Merdan Yanardağ aylardır tutuklular. Fakat ne yaparlarsa yapsınlar. Bu halk bu rejime razı gelmiyor. Gezi Direnişi'nde, Cerattepe’de, Kaz Dağları’nda, Akbelen’de, grevlerde, 8 Martlar’da, 19 Mart’larda, bugün bu alanda, hayatın her alanında iktidarın karşısına dikiliyor. Bu emperyalist haydutluğa da onun gölgesinde iktidarını sürdürmeye çalışan işbirlikçilerine de 68’den, Deniz’lerden, Mahir’lerden aldığımız mücadele ruhu ve kararlılığıyla direneceğiz. Ve direnen halklar kazanacak, bu harami düzen kaybedecek."

LAİKLİK CEZALANDIRILMAK İSTENİYOR

"Tüm bu kan deryası içinde bağımsızlık ve laiklik tüm yurttaşların özgür ve eşit yaşamasının teminatı olduğu" vurgulanan açıklamada, "Laiklik de her hak savunusu gibi cezalandırılmak isteniyor. Laikliği savunanlar din düşmanlığıyla suçlanarak hedef gösteriliyor. Laiklikle ilgili en küçük talep yargı dayatmalarıyla bastırılmaya çalışılıyor. Laikliği savunuyoruz diyen aydınlar, sanatçılar hedef gösteriliyor, soruşturma açılıyor. Buradan bir kez daha söylüyoruz. Laikliği savunuyoruz bildirisine imza atan 168 aydını, bilim insanının yanındayız. Bu tablo karşısında laiklik, demokrasi ve özgürlük mücadelesi her zamankinden daha hayati hale gelmiştir. Laiklik; farklı inançların bir arada özgürce var olmasının, devletin yurttaşlarına eşit davranmasının ve toplumun ortak yaşamının güvencesidir. Oysa laikliği savunmak suç değildir. Laiklik; anayasal bir hak, özgürlük ve demokrasi mücadelesinin temel taşı, tarihsel bir sorumluluktur" denildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Tek adam rejimine karşı laiklik, demokrasi, emek ve özgürlük mücadelesini büyütmek, bölgemizde yaşanan emperyalist saldırılara karşı bağımsızlığın, savaşa karşı barışın sesini yükseltmek, yoksulluğa, gericiliğe, baskılara, şiddete ve güvencesizliğe karşı geleceğimizi kurmak, okullarımızdaki gerici kuşatmaya karşı Laik, demokratik ve bilimsel eğitimi savunmak, kadın cinayetlerine dur demek, kamusal alandan ve çalışma yaşamından dışlamaya çalışan, kadını meta olarak gören ve şiddeti körükleyen gerici anlayışa karşı dur demek, çocuklarımızın MESEM adı altında, eğitim çağında işçileştirilip, iş cinayetlerine kurban edilmemesini söylemek için; her türlü haksızlıklarla, uydurma davalarla, halk iradesini yok sayan, tek adam rejimine karşı; Narlıdere halkı olarak bugün bu caddelerde yürüdük bu meydanda buluştuk. 11 Nisan’da Bergama’da, 1 Mayıs’ta tüm ülkede alanlarda olmaya devam edeceğiz."

TEK ADAM REJİMİNİ YENECEĞİZ

Laiklik bildirisine imza atan 168 kişiden biri olan SOL Parti Sözcüsü İlknur Başer de, "24 yıldır kökü dışarıda bir iktidar ile yönetiliyoruz. 12 Eylül darbesinden sonra emperyalist ABD tarafından siyasal islam politikaları ithal edildi. Bakmayın bunların yerliyiz, milliyiz dediklerinde. Emperyalist emirlerle yönetiyorlar. Trump'ın övgülerini alıyorlar. Bu milletin ahını alıyorlar. 24 yıldır milletin başına çorap ediyorlar. Yeni rejim inşaa ediyorlar. Halk yok, emekçiler yok. Bu rejimde bir avuç sermaye var. Tarikatlar, cemaatler var. Yandaşlar var. Bu kötülükleri üretirken, dini kullanıyorlar. Halkın dini duygularını sömürerek kendi kötülükleri meşrulaştırıyorlar. Biz bunlara inanmıyoruz. Bu kötülük iktidarı, yenilmek durumunda. Biz de diyoruz kötülük üreten bu rejim kaynağından yok edilmelidir. Asıl hedefimiz tek adamı rejimini göndermemiz gerekiyor. Bize rahat yok. Birleşik mücadelemizi örmeye kararlıyız. Laikliği savunuyoruz. 168 aydın laikliği savunuyoruz diye bildiriye imza attılar. Milyonlar adına bu bildiriye imza attık. Bu bildiriye imza atan İsmail Arı tutuklandı. Gerçeklerin ortaya çıkarılmasını istemiyorlar. İsmail Arı'ya buradan selamlar gönderiyoruz. Alican Uludağ, Merdan Yanardağ, sendikacılık yaptı diye Mehmet Türkmen, toprağını savunduğu için tutuklanan Esra Işık'a selamlarımızı gönderiyoruz. Tutuklu belediye başkanlarına, emekçilere selamlar gönderiyoruz. Bizi umutsuzluğa teslim etmeye çalışıyorlar. Umudumuzu büyütüyoruz. Birleşik mücadelemizi büyüterek tek adam rejimini yeneceğiz. Laikliği savunmaktan vazgeçmeyeceğiz. Eşit, kardeşçe yaşamı savunmaya devam edeceğiz" dedi.

İzmir'de SOL Parti'nin çağrısıyla halk yürüyüşü gerçekleştirildi



Açıklamada imzası bulunan kurum ve kuruluşlar şu şekilde: “SOL Parti, EMEP, TİP, CHP, DEM Parti, Çağdaş Erzincanlılar Derneği, Dersimliler Derneği, Ağrılılar Derneği, Çorumlular Derneği, Vartolular Derneği, İslimliler Derneği, Diyarbakırlılar Derneği, Tokatlılar Derneği, Malatyalılar Derneği, Gürbentepeliler Derneği, Ege Ağrılılar Federasyonu, İMC Derneği, Alevi Bektaşi Kültürünü Tanıtma Derneği, Narlıdere Kent Konseyi, Narlıdere Atatürk Ve İkinci İnönü Kentsel Dönüşüm Derneği, Çatalkaya Kentsel Dönüşüm Derneği, Çatalkaya 105 Evler Kooperatifi, İzmir Dayanışma ve Doğal Gıda Tüketim Kooperatifi, Eğitim Sen 6 Nolu Şube, DİSK Emekli Sen, Tüm Emeklilerin Sendikası 2021, Tüm Emekliler Sendikası 2017, DİSK Genel İş Sendikası, Briç İhtisas Spor Kulübü.”

TESLİM OLMAYACAĞIZ

SOL Parti'nin çağrısıyla Bursa'da "Emperyalist saldırganlığa ve gerici dayatmalara karşı laik, özgür, demokratik cumhuriyet" sloganıyla halk yürüyüşü gerçekleştirildi.

FSM Acıbadem kavşağında toplanan yurttaşlar hastaneler bölgesine doğru yürüdü.

Yürüyüşe Veli-Der, TÜMTİS, Tüm Emeklilerin Sendikası, Devrimci Emekliler Sendikası, KESK başta olmak üzere birçok sendika ve demokratik kitle örgütlü destek verirken CHP ve TİP ile beraber birçok siyasi parti de katılım sağladı.

Yürüyüş esnasında sık sık sloganlar atan yurttaşlar, emperyalist saldırganlıktan yoksulluğa, savaştan demokrasiye, gazeteci ve belediye başkanlarının tutuklamalarına karşı birçok talebi dile getirdi.

Yürüyüşün ardından hastaneler bölgesinde basın açıklaması gerçekleştirildi. Siyasal İslamcı tek adam rejimini durduracak tek güç halkın birleşik mücadelesi diyen SOL Parti PM Üyesi Murat Kaya, mücadeleyi yükseltme çağrısında bulundu.

Kaya’nın ardından söz alan SOL Parti Sözcüsü İsmail Hakkı Tombul, “Bu ülkeyi yaşanmaz hale getiren bu iktidara teslim olmadık, olmayacağız demek için yürüyoruz. 25 yıllık iktidarın ülkeyi getirdiği nokta emeklilere, asgari ücretliye, gençlere açlık ve sefalet ücretleri altında bir yaşam” dedi.

“100 yıl önce emperyalizme karşı bağımsızlık mücadelesiyle kurulan bu ülkede cumhuriyeti ortadan kaldırmaya çalışıyorlar” diyen Tombul, “Laiklik sadece anayasada kaldı. Laikliği savunan arkadaşlarımıza ceza veriliyor. Laik bir Türkiye mücadelesi, hepimizin geleceğinin mücadelesidir. Okullarda müfredatı dinselleştirdiler, Milli Eğitim Bakanının çocuğu özel okulda, AKP’li bakanların çocukları yurtdışında. Yani yoksullara din iman, zenginlere han hamam” diye konuştu.

Tombul konuşmasında doğasını savunduğu için tutuklanan Esra Işık, gerçekleri haberleştirdiği için cezaevinde olan İsmail Arı, Alican Uludağ ve Merdan Yanardağ başta olmak üzere tüm tutuklu gazetecilere de selam yolladı.

“Bursa halkının iradesi bugün tutuklu” diyen Tombul şöyle konuştu: “Emperyalizmin girdiği hiçbir yere demokrasi gelmemiştir, kan ve gözyaşı gelmiştir. Emperyalizmin işbirlikçisi bu rejime karşı mücadele etmeliyiz. Parçalı direnişleri birleştirmeliyiz, doğa savunucuları, emekliler, gençler, demokrasi mücadelesi verenler yan yana gelmeli ve bu tek adam rejimine karşı mücadele etmeliyiz. Omu omuza, birlikte, yan yana olup bu rejimi göndereceğiz. Şair demiş ya; Ustalaştık biraz daha taşı kırmakta... Biz bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz."

EMPERYALİZME GEÇİT VERMEYECEĞİZ

Tombul’un ardından da SOL Genç Üyesi Furkan Kahraman söz aldı. Kahraman şu ifadelere yer verdi:

"Arkadaşlar; bugün tüm baskılara rağmen memleketimiz için, geleceğimiz için yürüyoruz. Her gün nitelikli ve eşit eğitim hakkımız gasp ediliyor. AKP-MHP iktidarı eğitimciler, öğrenciler ve velileriyle değil; sermaye örgütleriyle birlikte bilimden tamamen uzak bir şekilde eğitim sistemini dizayn ediyor. Okullarımız tamamen ticarethanelere dönüşmüş durumda. Küçük çocuklar MESEM adı verilen sömürühanelerde ölüme terkediliyor. Bunun yanı sıra kendi siyasi ajandasını sağlamak için tarikatları okullarımıza soktular, çocuk evliliğini güzelleyen ve kadınların özgür iradesini tamamen aşağılayan söylemlerden çekinmediler. Yarattıkları ekonomik krizin faturasını her zaman emekçilere kesmeye devam ediyorlar, bize ait ne varsa sermayeye peşkeş çekiliyor. Bunlar artık hepimizin yaşadığı ve ezbere bildiği gerçekler durumundadır, eğer ki saymaya kalksak saatler boyu sürecek adaletsizlik ve haksızlıkla karşı karşıyayız. İktidara geldiğinden beri BOP eşbaşkanlığıyla övünen iktidar, ülkemizi Beyaz Saray'ın istekleriyle tamamen uyumlu bir dönüşüme sokmuş durumdadır. İçerde emperyalizme karşı olduğunu söyleyip hamaset üreten bu tek adam rejimi hiçbir zaman emperyalistlerin isteklerinin dışında hareket etmemiştir. Doğamız uluslararası sermaye tarafından talan edilirken güzel ülkemizi BOP'nin karakolu haline getiriliyor.

İktidarın laiklikle olan sorunu işte bundan kaynaklıdır. ABD büyükelçisinin söylediği gibi, etnik ve mezhepsel ayrımlar üzerine kurulu ılımlı bir monarşi rejimi kurulmak isteniyor. Sevgili öğrenci kardeşlerim, genç arkadaşlarım, emekçi abi ve ablalalarım! İşte Beyaz Saray'ın bize uygun gördüğü düzen budur. Soruyorum, Washington simsarlarının geleceğimizi belirlemesine izin verecek miyiz? O zaman sadece burada yetmez, hayatımızın her yerinde emperyalizme geçit vermeyeceğimizi haykırmalı, bunun için harekete geçmeli ve geleceğimize sahip çıkmalıyız. Kahrolsun ABD emperyalizmi, yaşasın halkların kardeşliği, yaşasın tam bağımsız Türkiye!"