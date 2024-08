İzmir ve İstanbul büyükşehir belediyelerinden ortak teknoloji üretimi için işbirliği

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla İsbak İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri AŞ ile İzmir İnovasyon ve Teknoloji AŞ arasında ortak teknoloji projeleri üretmek üzere iş birliği protokolü imzalandı.

Söz konusu protokol, İZTEKNOLOJİ ile İSBAK arasında ortak etkinlikler, çalışmalar, araştırmalar, projeler gerçekleştirmenin yanı sıra her türlü bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel iş birliğinin geliştirilmesi, ortak çalışmaların somut ve sürdürülebilir bir temele oturtulması, tarafların birbirlerinin projelerini desteklenmesi ile ortaklaşa çalışmalar yürütülmesi, ilişki alanlarının genişletilebilmesi ve sağlıklı bir şekilde yürütebilmesini kapsıyor.

93. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda kurulan İzmir İnovasyon ve Teknoloji AŞ standında gerçekeleşen imza töreninde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, şunları söyledi:

"Kıymetli belediye başkanımız, değerli dostum Cemil başkanımızla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında çok yoğun bir bilgi ve deneyim paylaşımı yaşıyoruz. Bu konuda İstanbul ile İzmir arasında çok etkili bir dönemi var etme konusunda da bütün kadrolarımızla, arkadaşlarımızla gayret içerisinde olacağız. Umuyorum bu dönem hem İstanbul'umuza hem İzmir'imize çok daha güçlü hizmetleri sunduğumuz bir dönem olmasını diliyorum. Bugün de tam bu duygularla buradayız. Kuruluşlarımız arasında çok özenli bir çalışma sonucunda beraberce atacağımız imzayla güzel bir başlangıca şahitlik ediyorsunuz. Bugün bizimle beraber olan değerli genel başkan yardımcılarımıza, değerli parti meclis üyelerimize, milletvekillerimize ve çok kıymetli ilçe belediye başkanlarımıza da siz değerli İzmirli hemşerilerimizle, hanımefendilerle, beyefendilerle birlikte hepinize teşekkür ediyoruz.

"GELECEK İÇİN ANLAM TAŞIYAN BİR SÜRECİ BAŞLATIYORUZ"

Açıkçası bugün burada sadece iki şehrimiz için değil, aynı zamanda Türkiye'mizin teknoloji ve inovasyonu iklimi açısından da önemli bir adımı atıyoruz. İzteknoloji ve İsbak arasında imzalayacağımız bu işbirliği protokolü kentlerimiz arasında sadece bugün için değil, gelecek için de anlam taşıyan bir süreci başlatıyoruz. Bu protokol ile teknolojinin gücünü, bilgi birikimimizi ve inovatif çözümlerimizi bir araya getirerek İstanbul'la İzmir'i geleceğin akıllı şehirler arasında öne çıkartmak ve Türkiye'miz adına uluslararası düzlemde de çok önemli bir konuma taşıma arzusundayız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İsbak başta trafik sinyalizasyonu olmak üzere akıllı ulaşım sistemleri alanında çok değerli çalışmalara imza atan bir kuruluşumuz. Türkiye'nin akıllı ulaşım sistemleri alanında ilk yerinde lisansını AR-GE merkez trafik yönetim sistemleri konusundaki uzmanlığının inovatif ve etkili çözümlerle tüm şehirlerimize yaymak isteyen de bir misyonu var. Bu kapsamda sadece İzmir değil Türkiye'nin birçok şehrine de hizmet sunduğumuzu buradan duyurmak isterim. Bu iş birliği de bu yaklaşımın çok önemli bir adımıdır. Çalışma iki büyükşehir arasında yürütülecek ortak projelerle de sınırlı kalmayacak. Aynı zamanda teknoloji programının paylaşılması ve mevcut teknoloji ürünlerinin yaygınlaştırılmasıyla halkımızın hayatına doğrudan çok etkili çözümler sunacaktır. Akıllı şehir teknolojilerinden dijital altyapılara kadar geniş bir yelpazede sürdürülebilir ve yenilikçi projeler geliştirilmesi bu protokolümüzün temel taşlarını oluşturduğunu hemşerilerime duyurmak isterim.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM SÜRECİNİ HIZLANDIRACAK

İstanbul ve İzmir gibi iki önemli şehrin bu alanda el ele vermesi, Türkiye'nin teknoloji üretme kapasitesini ve dijital dönüşüm sürecini de hızlandıracaktır. Bu noktada sadece yerel düzeyde değil global ölçekte de rekabetçi ve öncü şehirler yaratma hedefimizi de vurgulamak isterim. Bilim ve teknoloji alanında atılacak her adım ülkemizin bu güzel Türkiye'mizin genç nüfusu olan milletimizin dünya sahnesinde daha güçlü bir konuma ulaşmasına da katkı sağlayacağı bir gerçek. Bugün 93'üncü kez düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı'nda İstanbul'un onur konuğu şehir olarak yer almasında bu iş birliğine özel bir anlam katıyor. Bu kapsamda böylesi değerli bir konumda bizi bu güzel fuarda misafir eden çok değerli belediye başkanımız Cemil Tugay'a ve değerli ekibine çok çok teşekkür ediyorum. Fuarı özellikle teknoloji temasıyla örtüşen bu protokolümüz iki şehir arasındaki bağları güçlendirirken hem İzmir hem de İstanbul'a dönük önemli bir vizyon kapısı aralamaktadır. Bu vesileyle geleceğe dönük bu önemli adımda emeği geçen paydaşlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. İnancım odur ki bugün imzalayacağımız protokol İBB iştiraki İSBAK'ın teknoloji çözümlerinin tüm şehirlerimize yayacağı önemli bir başlangıca vesile oluyor.

"MİLLETİMİZİN BU ZOR GÜNLERDEN SIYRILMASI ADINA ÖNEMLİ BİR MOTİVASYON"

Bu protokol sadece teknoloji alanında değil, şehirlerimizin her alanda çok güzel bir geleceğe evrilmesi için de yeni bir dönemi başlatıyor. Bu yönüyle kararlı bir dönemin içerisindeyiz. Başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin lokomotif şehirleri olan İzmir gibi şehirlerimizle birlikte Türkiye'nin daha huzurlu, daha mutlu bir kent yaşamına kavuşmasının memleketimizin ve milletimizin huzuru içinde önemli olduğunu bilen yöneticileriz. Bütün belediye başkanlarımızın ne denli güçlü kader birliği yapmamız gerektiğini, ne denli büyük bir yol arkadaşlığı yapmamız gerektiğini, bu yol arkadaşlığının kader birliğinin, bu güç birliğinin aynı zamanda ülkemizin ve milletimizin bu zor günlerden sıyrılması adına önemli bir motivasyon ve zemin oluşturacağını da bilen yöneticileriz. Bu yönüyle amasız, fakatsız iş birliği ile birbirine sırtını dayayan, birbirinden güç alan belediye başkanları olarak yolumuza devam edeceğiz. Daha geçtiğimiz günlerde Adıyaman'daydık. İşbirliğimizi konuştuk. Bütün deprem bölgesine katkılarımızı sunma konusunda Türkiye Belediyeler Birliği'nde adil çözümlerimizle, adil fırsatları sunma gayretimizi konuştuk ve sonuca kavuşturduk. Bugün de İstanbul Büyükşehir Belediyesi çatısı altında İzmir'imizde Cemil Tugay başkanımızla adımlarımızı sonuçlandırmanın gururunu yaşıyorum. Tekrar protokolümüz her iki şehrimize hayırlı olsun. Emeği geçen arkadaşlarımıza ve Cemil Tugay başkanıma da teşekkür ediyorum. Bütün dostlarımı, hemşehrilerimi de sevgiyle, saygıyla selamlıyorum."

"BİZ KENDİMİZİ ŞANSLI SAYIYORUZ"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise şunları kaydetti:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanım, Ekrem başkanım bugün buradasınız. Sizlere İzmir Büyükşehir Belediyesi adına öncelikle hoş geldiniz diyorum. Bizi onurlandırdığınız için, bugün burada olduğunuz için çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok mutlu ettiniz bizleri. Ekrem başkanımız, Beylikdüzü Belediye başkanlığından itibaren hepimizin dikkatini çekmiş geçen 5 yıl içerisinde İstanbul'da yaptığı çalışmalarla sadece bence Türkiye'de değil dünyada takip eden herkesin çok büyük takdirini kazanmış çok başarılı bir yerel yönetici, bir belediye başkanı. Her zaman bilgisini, deneyimini paylaşmakta da cömert olduğunu geçen dönem ben Karşıyaka Belediye Başkanıyken kendisini ziyaret ettiğimde bizzat yaşayarak gördüm. Ama başka şehirlerin de yine kendisinin deyiminden her zaman çok kolayca faydalana bildiğini biliyorum. Bu dönem Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olarak adeta tüm Türkiye'deki belediyelerin ihtiyaçlarını her zaman yardımlarına koşmaya hazır olduğunu kendisinin ekibiyle birlikte defalarca dile getirdi. Biz kendimizi şanslı sayıyoruz. Çünkü İzmir'i sevdiğini biliyoruz. İzmir'e özel bir önem verdiğini biliyoruz. Bunu hisseden, bunu bilen tüm arkadaşlarımız, çalışanlar bize bazen sormadan kendi aralarında bağlantılar kuruyorlar, işbirliğini hazırlıyorlar. Bugün imzalayacağımız protokolün arka planında da böyle bir şey var.

"İNSANLARIMIZIN SORUNLARINI ÇÖZMEK İÇİN"

İstanbul Büyükşehir Belediyemizin İSBAK şirketiyle 3-5 tane konuda bir çalışma için ortaklık yapmaya karar vermişler. Bugün protokol aşamasına geldi konu. Bu işbirliğinin sadece İstanbul ve İzmir için değil Türkiye için gerçekten önemli olabileceğini, böyle bir potansiyel görüyorum. O nedenle temsil ettiğim insanlar adına, İzmir halkı adına söylemek müteşekkir olduğumu söylemek istedim. Çok daha fazla şey söylenebilir. Ama galiba söylemekten çok yapmaya ihtiyacımız var. Yaparak göstermeye ihtiyacımız var. Yaptığımız her şey onu halkımızın sorunlarına sahip çıkmak, ülkemizi daha iyi bir ortama kavuşturmak, insanlarımızın sorunlarını çözmek için yapılan şeyler. Önümüzdeki yıllarda bugün huzurlarınızda imzaladığımız bu protokolün sonuçlarını da paylaşırken işte bugün böyle bir anlaşma yapmıştık ondan dolayı bunlar oluyor diye hatırlatacağım sizlere. Değerli başkanıma yürekten binlerce kez tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımıza ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olmasını diliyorum."

Konuşmaların ardından protokolü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın yanı sıra İSTTELKOM AŞ Genel Müdürü Nihat Narin, İSBAK Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bülent Alabaş, İzmir İnovasyon ve Teknoloji AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Andaç Pamuk, İzmir İnovasyon ve Teknoloji Genel Müdürü Emrecan Durmaz imzaladı.