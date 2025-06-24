İzmir ve Selanik arasındaki dostluk köprüsü güçleniyor

(İZMİR) - Türkiye ve Yunanistan arasındaki dostluğun ve karşılıklı iş birliklerinin geliştirilmesi amacıyla İzmir-Selanik Günleri düzenlendi. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki Selanik Tanıtım Programı'nda iki şehir arasındaki dostluğa dikkati çeken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Küçük gibi görünen, mütevazı adımın, iki şehir için gerçekten çok değerli ve çok olumlu sonuçlar doğuracağına inanıyorum. Bu temaslar çok iyi noktalara gidecek" dedi.

İzmir ve Selanik arasındaki dostluk pekişiyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın göreve gelmesinin ardından yoğunlaşan karşılıklı ilişkilerin yansıması olarak Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde İzmir-Selanik Günleri düzenlendi. Tugay’ın ev sahipliğindeki etkinliğe, Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi, Büyükelçi Yeşim Kebapçıoğlu, Yunanistan’ın İzmir Başkonsolosu Alexandros Konstas, Selanik Belediye Başkanı Stelios Angeloudis ile beraberindeki heyet, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Aegean Airlines Bölge Satış Müdürü İrini Sidiropoulou, TÜRSAB İzmir Bölge Temsil Kurulu Başkanı Kıvanç Meriç, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. c, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve sektör temsilcileri katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu evin Selanik'te olmasının ayrı bir değer olduğunu söyledi. 2024'ün Ekim ayında Selanik'e bir ziyaret yaptıklarını ve dostça karşılandıklarını hatırlatan Başkan Tugay, "Ortak bir kaderi paylaşıyoruz. Birbirine uzak durmak, iş birliği içinde olmamak çok büyük hata olur. Gereken adımları bir an önce atmamız lazım. Ro-Ro seferi daha önce denenmiş, ikinci seferinde iptal edilmiş. Mutlaka destekleyip bir an önce hayata geçirmeliyiz" dedi.

“Bu temaslar çok iyi noktalara gidecek”

İleriki aylarda Selanik’te düzenlenecek bir fuara katılacaklarını ve Selanik’in de İzmir’de daha fazla tanınması gerektiğini söyleyen Tugay, "Belediyemizle çevre, akıllı şehirler, atık yönetimi gibi konularda iş birliği yapmaya karar verdik. Ama istiyoruz ki; iş insanlarımız birbirini tanısın, ortak çalışmalar yapsınlar, karşılıklı ticari ilişkiler gelişsin. Yine istiyoruz ki, her iki şehrin insanları diğer şehri daha çok ziyaret etsin. Küçük gibi görünen, mütevazı adımın iki şehir için gerçekten çok olumlu sonuçlar doğuracağına inanıyorum. Bu temaslar çok iyi noktalara gidecek" diye konuştu.

“İzmir ve Selanik ortak özelliğe sahip çok büyük iki şehir"

Selanik Belediye Başkanı Stelios Angeloudis, “İzmir ve Selanik ortak özelliğe sahip çok büyük iki şehir. Dostluk köprüsü güçlendirilmeli ve herkes tarafından somut olarak desteklenmelidir. Giderek artan istikrarsızlık ortamında, iş birliği ve diyaloğa daha fazla alan açmak zorundayız. Bugün son on yılların en çok ihtiyaç duyduğu şey gerçek dostluktur. İzmir ve Selanik kardeş şehirlerdir. Bu gerçeğe hizmet etmek görevimizdir” diye konuştu. Angeloudis, deniz yolu bağlantısını yeniden ele almak için Başkan Tugay ile çalışacaklarını ifade etti.

"Elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz"

Kalıcı iş bağlantılarının önemine vurgu yapan İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "İzmir-Selanik uçuşlarına ek olarak odamızın ve önceki dönem Yunanistan’ın İzmir Başkonsolosunun destek ve girişimleriyle hayata geçirilen İzmir-Selanik arası feribot seferlerinin de yeniden canlandırılması üzerine birlikte çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda daha önce olduğu gibi yine elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz" dedi.

"Üzerimize düşebilecek hususlarda yardımcı olmaya hazırız"

İzmir ve Selanik'in birbirine benzer birçok değere sahip olduğunu kaydeden Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi, Büyükelçi Yeşim Kebapçıoğlu, “Bu etkinliğin son derece zamanlı ve isabetli olduğunu düşünüyorum. Üzerimize düşebilecek hususlarda yardımcı olmaya hazırız. Türkiye ve Yunanistan arasında dostluğun gelişmesini destekliyoruz” diye konuştu.

"İzmir ve Atina arasında olduğu gibi daimi bir hat olmasını çok isteriz”

İki ülke arasındaki ziyaret sayılarını anlatan ve bu yıl turist sayısının daha da artmasını beklediklerini belirten Yunanistan’ın İzmir Başkonsolosu Alexandros Konstas, “İki halkın arasındaki iş birliğinin tamamen iki tarafın da faydasına olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca İzmir-Selanik uçuş hattının başlamasına çok mutluyuz. Bu iş birliğinin ve uçuşun sürmesi çok önemli. Ticari açıdan da çok avantajları olacak. İzmir ve Atina arasında olduğu gibi daimi bir hat olmasını çok isteriz” ifadelerini kullandı.

“Barışı ve dostluğu konuşabilecek dünyada iki kent varsa İzmir ve Selanik'tir”

Açılış konuşmalarının ardından panel sunumlarına geçildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, İzmir'in tarihi değerlerinden ve tarihsel çevresinden bahsetti. Okyay, “İki şehir de çok kültürlüdür. En hoşgörülü kentler içinde yer alır. Barışı dostluğu konuşabilecek dünyada iki kent varsa İzmir ve Selanik'tir” dedi.

Aegean Airlines Bölge Satış Müdürü İrini Sidiropoulou, biniş sayıları üzerinden bir sunum yaptı. Selanik Belediyesi Başkan Danışmanı Mandrinos, Selanik'in güçlü bir karaktere sahip olduğunu söyledi ve şehri anlattı. Dr. Kiriaki Oudatzi Selanik hakkında bir sunum yaptı. TÜRSAB İzmir Bölge Temsil Kurulu Başkanı Meriç, Yunanistan'ın son dönemde en çok satılan tur paketlerinden olduğunu söyledi. Meriç, Türk turistin Yunanistan'ı çok sevdiğini ifade etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürü Melih Kayacık İzmir’in tarihi turizmi, gastronomisi, iki şehir arasındaki benzerlikler üzerine bir sunum yaptı.

Konuşmaların ardından Tugay ile Selanik Belediye Başkanı Angeloudis ve beraberindeki heyet, Ah Kardeşim Selanik Sergisi’ni gezdi.

Tugay, Selanik Belediye Başkanı Stelios Angeloudis’i makamında ağırladı

Selanik Belediye Başkanı Angeloudis, İzmir-Selanik Günleri öncesinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay’ı makamında ziyaret etti. Tugay, "Ziyaretler, aramızdaki dostluğun daha da gelişmesine katkı koyacak. Dostluğunuz bizim için değerli" dedi.

Angeloudis ise "İlk tanışmamızda sizin öncülüğünüzde şehirlerimiz arasında çok güzel bir iş birliği başlayabileceğini düşünüyorum. Amacımız buradaki iş birlikleri sonucunda vatandaşlarımızın dostluğunu geliştirmek" ifadesini kullandı.

Görüşmede iş birlikleri, karşılıklı fuar katılımları ve ziyaretlere değinildi.