İzmir yanarken İçişleri Bakanı düğündeymiş

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı'nda çıkan ve geniş bir alana yayılan yangın büyük bir felakete dönüştü.

İki gün boyunca kontrol altına alınamayan yangından17 ev küle döndü, 105 ev boşaltıldı. 44 iş yerinin de tahliye edildiği açıklandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, havadan söndürmenin yeterli olmadığını ve hiçbir helikopterin gece saatlerinde çalışmadığını belirtti. CNN Türk canlı yayınında konuşan Tugay, "Bu riskin olacağını anlattık ama ikna edemedik. Yeterli havadan söndürme yapılmadı. Şu an hiçbir helikopter çalışmıyor. Bizim itfaiyemiz dışında çalışma yok. Gün içerisinde birkaç hava aracı vardı" dedi.

Ülkenin birçok noktasından belediye ekipleri söndürme çalışmalarına destek vermek için İzmir'e gönderildi.

Ancak tüm bunlar yaşanırken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Antep'e düğüne gittiği anlaşıldı.

Yerlikaya, yurttaşların ve belediyelerin yardım çağrısında bulunduğu, ülke gündemine oturan yangının her saniye büyüdüğü 17 Ağustos akşamı katıldığı düğünde nikah şahidi de oldu.

Düğünde Mahsun Kırmızıgül de sahne aldı.