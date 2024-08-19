İzmir yangınlarıyla ilgili 7 kişi gözaltına alındı

İzmir'deki orman yangınlarıyla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

AFAD Başkanı Okay Memiş ve İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir'deki orman yangınları sonrası gerçekleştirilen hasar tespit çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Vali Elban, yangınların çoğunun ihmal kaynaklı olduğunu söyleyerek 7 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Elban, Menderes ve Urla'da çıkan yangının elektrik tellerinin kopmasıyla çıktığını aktardı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, 15 Ağustos'ta başlayan orman yangınlarında ilk tespitlere göre İzmir, Manisa ve Aydın'da toplam 142 yapının etkilendiğini söyledi.

İzmir Karşıyaka Seyirtepe'de gazetecilere açıklama yapan Memiş, 15 Ağustos'tan itibaren yoğun olarak İzmir, Manisa, Aydın, Uşak, Muğla, Karabük ve Bolu'da etkili olan büyük ölçekli orman yangınlarının yaşandığını ifade etti. Memiş, şunları kaydetti:

"Orman yangınlarından etkilenen yerleşim yerlerinde ülke genelinde toplam 4 bin 700 vatandaşımız güvenli yerlere tahliye edilmiştir. Yangından zarar gören yerleşim yerlerinde hasar ve zarar tespit çalışmaları an itibariyle devam etmektedir. İlk belirlemelere göre İzmir, Manisa ve Aydın illerimizde toplam 142 yapı orman yangınlarından etkilenmiştir. Bunlardan 11'i yıkık, 92'si ağır hasarlı, 32'si ise az hasarlıdır. Hasar tespit çalışmalarımız devam etmektedir. Özellikle İzmir'de konut, iş yeri ve tarım zararlarıyla ilgili çalışmalar devam etmektedir. Uşak, Muğla, Bolu ve Karabük illerimizde meydana gelen yangınlarda an itibariyle yapısal hasar ve zarar tespiti bulunmamaktadır. Ancak ilerleyen süreçte yine değişik bir şekilde bilgi olursa sizlerle paylaşacağız."