İzmir yangınlarıyla ilgili elektrik şirketleri hakkında suç duyurusu

İzmir yangınlarıyla ilgili elektrik şirketleri hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Sendikadan yapılan açıklamada, İzmir'de son bir ay içerisinde çıkan yangınlarla ilgili sorumlulukları bulunan elektrik şirketleri hakkında suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

Suç duyurusu dilekçesinde, Seferihisar, Menderes, Çeşme, Gaziemir, Buca, Torbalı, Ödemiş, Foça ve son olarak Urla ilçelerinde meydana gelen orman yangınları sonucunda yüzlerce hektarlık ormanlık alanın yanarak kül olduğu, bu yangınların yalnızca doğal yaşamı değil, aynı zamanda kamu yararını ilgilendiren ekolojik dengeyi ve toplumun ortak yaşam alanlarını da ciddi şekilde tahrip ettiği ifade edildi.

Dilekçede, yaşanan bu felaketler neticesinde sadece telafisi güç bir çevresel yıkım değil, aynı zamanda önemli ölçüde ekonomik kayıp da meydana geldiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'na (KESK) bağlı müvekkil Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası 4688 sayılı yasaya göre kurulmuş sendika olup, enerji hizmet kolunda örgütlüdür. Müvekkil sendikanın örgütlülük alanında TEDAŞ Genel Müdürlüğü ile özelleştirme öncesi Gediz EDAŞ da bulunmaktadır. Müvekkil sendika, ormanlarımızın sermaye odaklı politikalara kurban edilmesinin ve kamu hizmetlerinin tasfiyesinin bir sonucu olarak yaşanan bu yıkımın sorumlularının yargı önünde hesap vermesi için işbu suç duyurusunda bulunmaktadır.

Bilindiği gibi İzmir Valisi Sayın Süleyman Elban kamuoyuna yaptığı açıklamada; Çeşme, Seferihisar, Ödemiş ve Foça ilçelerindeki orman yangınlarının elektrik hatlarından kaynaklandığını açıkça beyan ve ikrar etmiştir. Bu nedenle, gerekli soruşturma yapılarak, kamu zararı doğuran bu ağır suçların faillerinin ve nedenlerinin belirlenmesi ve varsa ihmali, kusuru ya da kastı bulunan kişi ve kurumlar hakkında gerekli kovuşturmanın yapılması gerekmektedir."