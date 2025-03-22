İzmir - Zirai don, üzüm bağlarını etkiledi

ZİRAAT Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Hakan Çakıcı, özellikle üzüm bağlarının zirai dondan etkilendiğini belirterek, "Özellikle bölgemizde Manisa'da bağların etkilendiğini biliyoruz. Çünkü bağlar ve meyve ağaçları sıcak periyottan sonra uyanmıştı. Havanın birden eksi 3-4 derecelere düşmesi ile birlikte bağlar etkilendi" dedi.

Ege Bölgesi'nde mart ayında görülen sıcaklık değerlerindeki ani değişimler, tarımsal ürünleri etkiledi. İklim değişikliğinin etkilerini yıllar içinde takip ettiklerini ifade eden Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Hakan Çakıcı, tarımın iklim değişikliğinden en fazla etkilenen sektör olduğunu vurguladı. Bu etkinin ürün rekoltesi ve kalitesinde düşüşe neden olduğunun altını çizen Çakıcı, "Bu kış döneminde yüksek sıcaklıklar etkili oldu. Yağış ise azdı. Özellikle son dönemde bahar aylarında sıcaklık çok yükseldi. Mart ayı ortalamalarının üzerinde sıcaklıklar ile karşılaştık. Hemen ardından da soğuk bir döneme girdik. Geçtiğimiz bir, iki gün hava sıcaklıkları epey düştü. Bununla ilgili meteorolojik uyarılar yapıldı. Maalesef zirai don gerçekleşti. Özellikle bölgemizde Manisa'da bağların etkilendiğini biliyoruz. Çünkü bağlar ve meyve ağaçları sıcak periyottan sonra uyanmıştı. Havanın birden eksi 3-4 derecelere düşmesi ile birlikte bağlar etkilendi" dedi.

'ZARARIN MİKTARINI HESAPLAYACAĞIZ'

Don olayında bölgesel farklılıklar görülebileceğine dikkat çeken Çakıcı, bazı bağlarda olumsuz etkilerin daha fazla, bazılarında daha az olduğunu kaydetti. Çiftçilerin özellikle yağmurlama ve spring sulama yöntemleri ile donun etkisini azaltmaya çalıştığını anlatan Çakıcı, "Bazı üreticiler de sisleme yaparak donun etkisi azaltılmaya çalıştı. Zararın miktarını bundan sonra takip ederek hesaplayacağız. Gelen bildiriler ve çiftçilerden aldığımız geri dönüşlerle zararın boyutu anlaşılacak. Ama yeni uyanmış ağaçlardaki tomurcuklanmaların ve ilk yaprakların bu dondan etkilenmesi kaçınılmaz. Bu ürünlerin gelişimini etkileyecek. Bitkiler bu stresi yaşadıktan sonra toparlanma olacaktır ama ürünlerin gelişiminde biraz gerileme olduğunu göreceğiz. Verime de yansıma ihtimali yüksek" diye konuştu.

'TARIMSAL SİGORTALARIN YAPILMASI ŞART'

Tarımda zirai don olayının erken ve geç olmak üzere ikiye ayrıldığını belirten Çakıcı, bu etkilerin her yıl beklendiğini ancak bu yılkinin diğerlerinden biraz farklı olduğunu öne sürdü. Çakıcı, "1 hafta önce İzmir'de 30 dereceleri gördük ama ardından hemen eksi derecelere düşmesi iklim değişikliğinin temel göstergesidir. Bu sene mart ayı çok farklı oldu. Kışlar eskisi gibi soğuk geçmiyor. Bunun etkisini meyve ağaçlarında görüyoruz. Soğuklanma etkisini alamıyorlar. Ama bu sene mart ayı bildiğimiz gibi olmadı. Çok sıcak ve ardından ani soğuk olması tarım ürünlerini etkiledi. Üreticilerimizi don olayına karşı meteorolojinin hatırlatmalarından sonra uyarmıştık. Bununla ilgili özellikle alınacak tedbirler var. Sulama, yağmurlama, sisleme gibi tedbirler alınması söz konusu. Bunun dışında tarım sigortasının yaygınlaşmasını öneriyoruz. Devletin de bunu desteklemesi lazım. Çiftçinin kendi ekonomik durumunu koruması için tarımsal sigortaların yapılması şart" dedi. (DHA)

Görüntü Dökümü

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-İzmir Şube Başkanı Hakan Çakıcı ile röp,

-İzmir Şube Başkanı Hakan Çakıcı ile detay görüntü.

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, (DHA)