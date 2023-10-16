İzmir95 Projesi ile gebeler sağlıklı besleniyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, hamilelik döneminden başlayarak doğum sonrasındaki süreçte anneye destek veren İzmir95 projesi kapsamında yaklaşık 1500 anne adayına ‘Gebe Beslenme Paketi' dağıttı. Sağlıklı gıdaya erişimin zorlaştığı bu günlerde annelere kendini daha güvende hissettiren proje 30 ilçede uygulanıyor.

BİRGÜN EGE

İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir95 projesiyle anne adaylarını sağlıklı gıda paketiyle buluşturuyor, 0-3 yaş arası bebeklerin sağlıklı gelişimini destekliyor. Proje kapsamında yaklaşık 1500 anne adayına ‘Gebe Beslenme Paketi’ dağıttı.

Bebeğin en hızlı gelişim gösterdiği, yaşam boyu kullanacağı temel becerileri kazandığı bu çok özel dönemde ebeveynleri yalnız bırakmadıklarını ifade eden İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Daire Başkanı Anıl Kaçar, “Sağlıklı gıdaya erişimin zorlaştığı bu günlerde İzmir’de yaşayan tüm gebeleri kapsayacak şekilde bebekler henüz doğmadan hem anneyi hem de bebeği Gebe Beslenme Paketi ile desteklemekteyiz. Gebeliğin 16. haftasından itibaren bulgur, zeytin, zeytinyağı, kuru üzüm gibi gebelikte ihtiyaç duyulan besinlerden oluşan paketi annelere ulaştırıyoruz. Bugüne kadar bin 372 anneye Gebe Beslenme Paketi'ni ulaştırdık. Bizler sadece paket dağıtmıyor, İzmir95 projesini ailelerle buluşturarak onların kendilerini daha da güvende hissetmelerini sağlıyoruz. Bizler her yeni doğan çocuğun geleceğimiz olduğunu biliyor ve çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz” dedi.

İZMİR95 PROJESİ NEDİR?

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 3 yaşındaki sağlıklı bir çocuğun boyunun 95 santimetre olması gerekiyor.

0-3 yaş arası çocuklara yönelik olarak geliştirilen programın adı bu nedenle İzmir95 olarak belirlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Daire Başkanlığı İzmir95 Erken Çocukluk Birimi, annelerle gebeliklerinde buluşuyor ve bebek 36 aylık olana kadar gelişimini yakından takip ediyor.

Bu süreç içinde 0-12 Ay arasında Ev Ziyareti Temelli Ebeveyn Rehberliği Programını, 13-36 Ay arasında Merkez Temelli Ebeveyn Rehberliği Programını uyguluyor, ayrıca bütün süreç boyunca Temel Mesajlar Kampanyaları, Atölyeler ve Seminerler ile ebeveynlerin yanında oluyor.

Aileler sosyal yardımlardan spor faaliyetlerine kadar Büyükşehir Belediyesi’nin tüm hizmet ve projeleriyle buluşturuluyor. 0-3 yaş dönemindeki bebekleri ve ebeveynlerini kapsayacak şekilde uykudan beslenmeye kadar her konuda seminerler de düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, kentin 30 ilçesinde atölye çalışmaları ve ebeveyn rehberliği programları da yürütüyor.