İzmir’de 1 Mayıs coşkusu: İşçi, gençlik el ele mücadeleye

1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü, İzmir’de binlerce kişinin katıldığı coşkulu bir mitingle kutlandı. KESK, DİSK ve Türk-İş’in öncülük ettiği kortejler sabahın erken saatlerinde kentin farklı noktalarından hareket etti.

KESK, siyasi partiler ve öğrenciler, İzmir Ticaret Borsası önünden, Türk-İş Alsancak Limanı’ndan, DİSK Basmane Meydanı’ndan, İzmir Barosu ve Türk Tabipleri Birliği Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nden, TMMOB ise Cumhuriyet Meydanı’ndan yürüyerek Gündoğdu Meydanı’na ulaştı.

Saat 13.00’te başlayan mitinge CHP, DEM Parti, SOL Parti, EMEP, TİP ve TKP’nin de aralarında bulunduğu birçok siyasi yapı ve demokratik kitle örgütü katıldı. CHP Sözcüsü Deniz Yücel, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile birlikte çok sayıda ilçe belediye başkanı da alanda yer aldı.

GENÇLİK KORTEJİ MİTİNGE DAMGA VURDU

Bu yıl mitingde dikkat çeken en büyük topluluklardan biri gençlerdi. Üniversite ve lise öğrencileri, “İşçi gençlik el ele mücadeleye” pankartlarıyla kortejlere katılarak alanın coşkusunu büyüttü. Öğrencilerin taşıdığı dövizlerde barınma hakkı, geleceksizlik, eğitimde eşitsizlik ve baskılar öne çıkan temalar oldu.

“BOZUK ÇARKTAN ADALET ÇIKMAZ”

1 Mayıs Komitesi’nin okuduğu ortak bildiride ekonomik kriz, hayat pahalılığı, ifade özgürlüğü ihlalleri ve sosyal adaletsizlikler sert bir dille eleştirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“1 Mayıs, alelade bir takvim günü değildir. Yüz yıllar boyunca süren mücadelelerin simgesidir. Alın terimizin değer gördüğü, haklarımızın teslim edildiği, emeğimizin sömürülmediği, adaletin eşit işlediği bir düzen için buradayız. Vergide adalet, gelirde adalet ve istihdamda eşitlik için alanlardayız. TÜİK’in yalancı verileri ve enflasyon sarmalı nedeniyle işçiler, memurlar, emekliler açlık sınırında yaşamaya zorlanmaktadır. Köylüler borç batağına sürüklenmiş, hayvancılık yok olma noktasına gelmiştir. Halkın iradesiyle seçilen siyasetçilerin zindana atıldığı, protesto hakkının şiddetle bastırıldığı bu düzende ‘bozuk çarktan adalet çıkmaz’ diyerek mücadele ediyoruz. Zalimleri en çok korkutan emekçiler ve gençlerdir. Gençlerle birlikte kazanacağız, Atatürk Lisesi öğrencileriyle, üniversitelerin yüreği büyük gençleriyle birlikte kazanacağız.”

“HAYKIRIYORUZ, BURADAYIZ, KAZANACAĞIZ”

Bildiride, işçilerden emeklilere, sağlık emekçilerinden kamu çalışanlarına kadar birçok kesimin mücadele alanına çıktığı hatırlatıldı. Mitinge katılan emekçilerin ortak talepleri ve direniş noktaları şöyle sıralandı:

“Biz, Kemalpaşa’da, Gaziemir’de, Urfa’da, Çatalca’da, Çorum’da direnen işçileriz. Biz, kentleri ellerinde yaşatan belediye işçileriyiz. Biz, sendikal örgütlenmenin serbest olduğu, emeğin karşılığını bulduğu bir düzen için buradayız. Biz, hukukçularız; hak aradığı için darp edilen, tutuklanan yurttaşların yanındayız. Biz, ucube sağlık düzenine karşı direnen sağlık emekçileriyiz. Sağlığın ticarileştirilmesine, 5 dakikalık muayeneye, şehir hastanelerine aktarılan kaynaklara karşıyız. Biz, laiklik karşıtı uygulamalara ve kamu emekçilerinin köleleştirilmesine karşı duran kamu çalışanlarıyız. Biz, mezarda emekliliğe mahkûm edilen, açlığa mahkûm edilen emeklileriz. Ve biz, doğayı savunanlar, hayvanların yok edilmesine direnenler, çocukları, kadınları, yaşamı savunanlarız. Faşizme, irticaya, emek sömürüsüne karşı; haykırıyoruz, buradayız, alanlardayız ve biz kazanacağız, mutlaka kazanacağız.”

Kutlamalar sanatçı İlkay Akkaya’nın vereceği konserle son buldu.