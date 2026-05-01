İzmir’de 1 Mayıs: Direnişin ve umudun yükselen sesi

İzmir, 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’nü sabah yağmura rağmen binlerce kişinin katılımıyla büyük bir coşku içinde kutladı. KESK, DİSK ve Türk-İş’in öncülüğünde düzenlenen kortejler sabahın erken saatlerinden itibaren şehrin farklı noktalarından hareket etti. Şehrin dört bir yanından toplanan kalabalık, çeşitli siyasi partiler, sendikalar, öğrenciler ve halktan yüzlerce kişiyle dolup taştı.

KESK ve siyasi partiler İzmir Ticaret Borsası önünden, Türk-İş Alsancak Limanı’ndan, DİSK Basmane Meydanı’ndan, İzmir Barosu ve Türk Tabipleri Birliği Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nden, TMMOB ise Cumhuriyet Meydanı’ndan yürüyerek Gündoğdu Meydanı’na ulaştı. Her adımda özgürlük, adalet ve eşitlik temaları yankılandı.

Saatler 11.00’i gösterdiğinde, kortejler yavaş yavaş Gündoğdu Meydanı’na doğru ilerlemeye başladı. Kortejlerin birleştiği meydan, saat 13.00’te mitingin başlangıcıyla birlikte bir başka boyuta taşındı. Alan, çeşitli siyasi oluşumların ve demokratik kitle örgütlerinin katılımıyla adeta bir buluşma noktası oldu. SOL Parti, CHP, DEM Parti, EMEP ve TİP gibi birçok siyasi yapı burada birleşerek, bu anlamlı günün gücünü yansıttı.

Etkinliğe; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da katıldı.

'YANKE GO HOME' PANKARTINA POLİS ENGELİ

Öte yandan SOL Parti üyelerinin taşıdığı “Kaderimizi biz belirleriz... Yanke Go Home... Bağımsız, Saraysız-Saltanatsız Bir Ülke Kuracağız” yazılı pankart, polis tarafından alana sokulmadı.

Cumhuriyet Meydanı’na yürüyen kortejde pankarta müdahale eden polis ekipleri, pankartın alana girişine izin vermedi. SOL Parti üyeleri karara tepki göstererek uygulamanın ifade özgürlüğüne müdahale olduğunu söyledi. Yaşanan gelişmelerin ardından pankart alana sokuldu.

Bu yılın ana sloganı ise “Savaşa ve sömürüye karşı adalet, özgürlük ve eşitlik için 1 Mayıs” olarak belirlendi. Selda Bağcan’ın sahne almasıyla müziğin coşkusu katlandı. İzmir’de 1 Mayıs, adeta bir direnişin ve umutla dolu bir mücadelenin izlerini taşıdı. Yollar, meydanlar ve kalabalıklar bir araya gelirken, tüm şehir bu anlamlı günde tek bir ses oldu. Bu kalabalık, sadece bir miting değil, aynı zamanda bir geleceğe duyulan inancın somut bir gösterisi oldu.

1 Mayıs Komitesi’nin okuduğu ortak bildiride, “Bugün meydanlarda yükselen bu ses, sadece bir kutlama değil; emeğin sömürüldüğü, adaletin aşındığı ve yoksulluğun derinleştiği mevcut düzene karşı kolektif bir itirazdır. Ücretlerin enflasyon karşısında eridiği, emeklilerin açlığa mahkûm edildiği, gençlerin geleceksiz bırakıldığı ve sendikal hakların baskı altına alındığı bu tabloyu reddediyoruz. Kadın cinayetlerinden doğa talanına, eğitimdeki eşitsizlikten sağlıkta şiddete kadar yaşamın her alanını kuşatan bu karanlık, sermayeyi büyütürken halkı güvencesizliğe sürüklemektedir. Ancak bilinmelidir ki; bu yıkım düzeni kader değildir ve onu değiştirecek olan, alanları dolduran milyonların örgütlü gücü ve değişim iradesidir" denildi.

KURTULUŞ YOK TEK BAŞINA

Açıklamada şunlar belirtildi: "Emeğin, adaletin, özgürlüğün ve barışın egemen olduğu bir geleceği; fabrikalarda, tarlalarda, ofislerde ve sokaklarda direnenler inşa edecektir. Emperyalist savaşların, çocuk işçiliğinin ve her türlü ayrımcılığın son bulduğu; hukukun bağımsız, eğitimin ve sağlığın kamusal olduğu bir ülke mücadelesi kararlılıkla sürecektir. 'Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz' şiarıyla; umutla, sevdayla ve dayanışmayla birleşerek sömürüye karşı durmaya devam edeceğiz. Bu ülkenin gerçek sahipleri olarak, insanca bir yaşamı ve tam demokrasiyi kendi ellerimizle kurana dek boyun eğmeyeceğiz. Yaşasın 1 Mayıs, yaşasın birlik, mücadele ve dayanışma."