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İzmir’de 10 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Ajans Haberleri
  • 23.05.2024 16:55
  • Giriş: 23.05.2024 16:55
  • Güncelleme: 23.05.2024 16:55
Kaynak: İHA
İzmir’de 10 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

İzmir’in Bornova ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonda, 10 kilogram "skunk" isimli uyuşturucu madde ele geçirildi; olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Bornova ilçesinde şüpheli 2 şahsın ellerindeki uyuşturucu maddeyi satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı.

Şüphelilerin Evka3 Mahallesi’nde bulunan ikametlerinde, narkotik köpeği Aysar eşliğinde yapılan aramada, kurumaya bırakılmış 10 kilogram "skunk" isimli uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüphelilerden 1’i yakalanırken, diğerinin arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Yakalanan şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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