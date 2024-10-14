İzmir’de 13 belediyede grev hazırlığı

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Ege Bölge Temsilciliği, Genel-İş’e bağlı ilçe belediyelerde toplu iş sözleşmesi (TİS) sürecinin tıkanmasına ilişkin basın açıklaması düzenledi. DİSK binasında gerçekleşen açıklamada DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, 13 belediyede grev hazırlığı yaptıklarını duyurdu.

Genel-İş ile Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (Sodem-Sen) arasında yürütülen TİS görüşmelerinin son 60 günlük grev sürecine girdiğini aktaran Sarı, "İzmir’de ilçe belediyelerde on binleri ilgilendiren toplu sözleşmelerde, bazı belediyelerde henüz ücret maddelerine geçilmemiş, bazı belediyelerde ise enflasyon rakamları dahi verilmemiş. Oysa ülkemizde on binler sokaklarda geçinemiyoruz diye yaşadıkları sıkıntıları dile getirmektedirler" dedi.

"RAKAMLAR TÜİK’İN BİLE ALTINDA"

TÜİK, İTO ve ENAG tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon oranlarını aktaran Sarı, "Buna rağmen teklif edilen rakamların güvenmediğimiz TÜİK’ in bile altında kalması biz çalışanları karamsarlığa itmektedir. Sendika olarak ilk günden bu ana kadar toplu sözleşmelerin masada bitmesi konusunda büyük bir gayret göstermiş hizmet götürdüğümüz bu kentteki halkımıza herhangi bir olumsuzluk yansımaması için elimizden gelen tüm gayreti göstermiş bulunmaktayız. Anlaşılan o ki müzakere ve uzlaşmayla bu sorun çözülmeyecektir" diye konuştu.

"MÜCADELEYİ SOKAKLARA TAŞIYORUZ"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ‘geçim yoksa seçim’ şiarını hatırlatan Sarı, şu ifadeleri kullandı:

"Biz işçiler geçim yoksa mücadele var, grev var şiarıyla önümüzde ki 20-25 gün içerisinde İzmir’in birçok belediyesinde greve çıkıyoruz. Buradan çağrımız herkesi aynı kefeye sokmaya çalışan emeği, mücadeleyi yok sayan Sodem-Sen yetkili kurullarına ve belediye başkanlarına. Grev davullarının belediyelerin önünde çalınmasını istemiyorsanız aracıları aradan çıkartıp toplu sözleşmelerin başına belediye başkanlarını davet ediyoruz. Çünkü işçiler bu kentti yönetsin diye belediye başkanlarına oy verdi ve belediye başkanlarını masaya davet ediyoruz. Aksi takdirde 21 Ekim itibariyle başta Bornova olmak üzere Buca, Dikili, Çeşme, Bayraklı, İZ-FAŞ, Foça, Urla, Beydağ belediyelerinde grev ilan kararlarını asıp 11 Kasım’da Bornova Belediyesi’nde başlamak üzere yukarıda belirttiğimiz gibi adı geçen tüm belediyelerde birer gün arayla greve çıkıyoruz. Mücadeleyi alanlara ve sokaklara taşıyoruz. Ayrıca Karabağlar, Karşıyaka, Karaburun, Kınık belediyelerinde toplu sözleşmeler devam ediyor."