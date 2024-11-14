İzmir’de 13 yaşındaki çocuk AIDS’ten öldü

İzmir'de kemik erimesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 13 yaşındaki bir çocuk AIDS (HIV) nedeniyle hayatını kaybetti.

NTV'den Melike Şahin'in haberine göre, Türkiye’de çocuk HIV vakalarında son yıllarda yaşanan artışa ilişkin konuşan İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyonu Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayper Somer, "Bizim eski yıllarda böyle vakalarımız tek tüktü. Ama son 5-6 yıldır bu vakalarda artış oldu" dedi.

Somer, sadece İstanbul Tıp Fakültesi’nde şu anda HIV pozitif nedeniyle takip edilen 100 çocuk olduğunu belirterek 100 vakanın 20’sinin cinsel yolla bulaşan vaka olduğunu ifade etti.

Somer, ayrıca, şu ana kadar 5 vakanın hayatını kaybettiğini söyledi.

Türkiye’de teşhis koyulan 250’ye yakın HIV pozitif çocuk var.

Çocuklarda HIV’in nedeni anne değilse cinsel yolla bulaşma söz konusu. Bu da bazen küçük yaşta cinsel birliktelik bazen de istismar anlamına geliyor.

Tedaviler sayesinde son yıllarda anneden bebeğe bulaşma engellenebiliyor. İstanbul Tıp Fakültesi’nde annesi HIV pozitifken sağlıklı dünyaya gelen 200’e yakın çocuk takip ediliyor.

***

'Edinilmiş Bağışıklık Yetersizliği Sendromu' olarak adlandırılan AIDS, özellikle Doğu Avrupa, Rusya gibi Türkiye'nin de içinde bulunduğu coğrafya ve Afrika'nın bazı bölümleri HIV hastalığı açısından artık endemik bölgeler arasında yer alıyor.

Ateş ve faranjit belirtileriyle kendini gösteren AIDS'te, şüpheli durumlarda hemen bir enfeksiyon doktoruna başvurup test yaptırmak gerekiyor.

Dünyada düşüşe geçen HIV vakaları Türkiye'de tam aksine artış eğiliminde. Vakaların çoğunun ise, başka sebeplerle tedavi gören hastalarda tesadüfen tespit edildiği belirtiliyor.

HIV testi yaptıranların sayısının da "damgalanma ve ayrımcılığa maruz kalma korkusuyla" azaldığı belirtiliyor.