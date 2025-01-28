İzmir’de 148 belediye işçisi ücretsiz izne çıkarıldı: İşçilerden biri kalp krizi geçirdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi'nde görev yapan 148 işçinin işine hiçbir gerekçe gösterilmeden son verildi. Ardından işçilerin işten çıkarmaları askıya alındı ve ücretsiz izne çevrildi.

İşçilerin örgütlü olduğu DİSK Genel-İş İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Ercan Gül, "148 arkadaşımızın çıkışı şimdilik askıya alındı. Arkadaşlarımızı ücretsiz izne çıkardılar. Evrak imzalamak için şirkete çağırdılar, biz evrağı imzalamadık. Arkadaşlarımızın ücretsiz izne çıkarıldığına dair evraklarını posta yoluyla evlerine gönderecekler" diye konuştu.

YÖNETİM İLE GÖRÜŞMEYİ BEKLİYORUZ

Belediye yönetimi ile henüz görüşülemediğini aktaran Gül, "Belediyenin görüşmeyle ilgili dönüş yapmasını bekliyoruz. Dönüş yapılmazsa ona göre yol haritamızı belirleyeceğiz" dedi.

Öte yandan işçilerden biri haberi aldıktan sonra kalp krizi geçirdi. Kalp krizi geçiren emekçinin sabah saatlerinde hastaneye kaldırıldığını belirten Gül, "Şu an durumu iyi, taburcu edildi" ifadelerini kullandı.