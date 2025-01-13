İzmir’de 18 yıl hapisle aranan firari yakalandı

Hırsızlık ve kasten yaralama suçlarından 18 yıl 2 ay 24 gün hapis cezasıyla aranan firari, İzmir’in Gaziemir ilçesinde yakalandı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik 12 Ocak tarihinde gerçekleştirilen çalışmalar esnasında şüphe üzerine bir kişi durduruldu.

Yapılan Genel Bilgi Tarama (GBT) uygulamasında şüphelinin, hırsızlık ve kasten yaralama suçlarından 18 yıl 2 ay 24 gün hapis cezasıyla aranan H.Ç. olduğu anlaşıldı.

Gözaltına alınan H.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.