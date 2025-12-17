İzmir’de 19 Mart’a katılan 4 öğrenci tutuklandı

Haber Merkezi

İzmir’de 19 Mart eylemleri sırasında İzmir Barosu önünde yapılan açıklamada “Hırsız, katil Erdoğan” sloganını attıkları gerekçesiyle 2’si Emekçi Hareket Partisi’nden olan toplamda 4 öğrenci, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla tutuklandı.

19 Mart eylemlerinden 9 ay sonra, haklarında soruşturma yürütülen 20 kişi geçen hafta “Diktatör Erdoğan” sloganı gerekçesiyle ifadeye çağrıldı. 20 kişiden 4 kişi ise “Diktatör Erdoğan” ile birlikte “Hırsız katil Erdoğan” sloganı da attıkları gerekçesiyle dün sabah evlerinden gözaltına alınarak tutuklandı.

Tutuklanan üniversite öğrencilerinin avukatı Şule Arslan Hızal, söz konusu sloganın ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, aynı dosya kapsamında 16 kişinin daha gözaltına alındığını, ancak yalnızca “Diktatör Erdoğan” sloganını attıkları gerekçesiyle serbest bırakıldıklarını söyledi.

Tutuklanan 4 kişinin de üniversite öğrencisi olduğuna dikkat çeken Hızal, sınav dönemlerinin yaklaştığını vurguladı. Müvekkillerinin suçlamayı kabul etmediğini ifade eden Hızal, “Bu slogan atılmış olsa bile ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerekirdi. Yargı, insanları zapturapt altına almak için bir sopa gibi kullanılıyor. Sulh Ceza Hakimliği de buna hizmet ediyor. İnsanlar yargı düzeni aracılığıyla ifade özgürlüğünden alıkonuluyor” dedi.