İzmir’de 19 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde hakkında 19 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında “hükümlü veya tutuklunun kaçması", "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçlarından toplamda 19 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan T.Ç.’nin (55) ilçede olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde firari hükümlünün Vişneli köyünde bulunduğu tespit edildi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla T.Ç. yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.