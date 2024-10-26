İzmir’de 23 yaşındaki genç kazada hayatını kaybetti

İzmir’in Bergama ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybedip direğe çarpan 23 yaşındaki otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Kazıkbağları Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araç sürücüsü Mehmet Önder’in (23) otomobili, kontrolden çıkarak yol kenarındaki direğe çarptı.

Çarpmanın etkisiyle genç sürücü araçtan fırlarken kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri yol güvenliğini sağlarken sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Mehmet Önder’in hayatını kaybettiği belirlendi. Önder’in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.