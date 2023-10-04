İzmir’de 24 kilo esrar ve 30 bine yakın sentetik ecza ele geçirildi

İzmir’in Buca ve Karabağlar ilçelerinde iki ev ve bir araca yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 24 kilo 60 gram skunk ile 29 bin 904 adet sentetik ecza ele geçirildi.

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Buca ve Karabağlar ilçesinde bulunan iki adres ve bir otomobilde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Eş zamanlı operasyonda, 24 kilo 60 gram skunk esrar maddesi ile 29 bin 904 adet sentetik ecza ürünü ele geçirildi.

Operasyonda olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.