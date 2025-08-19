İzmir’de 271 ton güvensiz tavuk ürünü depoda yakalandı

İzmir'de 271 bin 897 kilogram güvensiz tavuk ürünü muhafaza altına alındı.

Müdürlüğün, NSosyal hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Alo 174 Gıda Hattı" ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden ihbar ve şikayetler geldiği belirtilerek, bu doğrultuda İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki bir işletmeye ait soğuk hava deposunda resmi kontrol gerçekleştirildiği aktarıldı.

Kontrolde dondurulma tarihleri ile depoya sevkiyat tarihlerinin uyuşmadığının, dondurulma tarihlerinin ileriye dönük işlendiğinin tespit edildiği bildiren açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu durum, ürün stok raporları ve sevk irsaliyeleri üzerinden açıkça anlaşılmıştır. Bu tespitler sonucunda, 271 bin 897 kilogram muhtelif güvenilir olmayan tavuk ürünü ihtiyati tedbir amaçlı muhafaza altına alınmış, firma hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Vatandaşlarımızın güvenilir gıdaya ulaşması için denetimlerimiz kesintisiz, titiz ve kararlı bir şekilde devam etmektedir."