İzmir’de 29 oyun sahneye çıkıyor

Halil ERTUNÇ

Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV) tarafından düzenlenen 13. Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali, renkli bir sokak yürüyüşüyle başladı. Alsancak’taki ÖSYM binasından Türkan Saylan Kültür Merkezi’ne yapılan yürüyüşe bando ekibi eşlik etti. Açılışta, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kozak Yukarıbey Köy Tiyatrosu’nun 'Doğanın Gözyaşı' adlı oyunu sokakta sahnelendi. Festival kapsamında toplam 29 oyun, atölyeler ve söyleşiler, 7 Aralık’a kadar İzmir’in farklı noktalarında ücretsiz olarak seyirciyle buluşacak.

Sokak açılışı için yapılan açıklamada, “Bu yıl yerli-yabancı toplam 29 oyunun sahneleneceği, 3 atölye ve bir söyleşinin gerçekleşeceği festivalimiz, kenti yine sanatın coşkusuyla dolduracak. Bu yılki temamız ‘gençlik’ ve sloganımız ‘sahne gençlerin…’ Neşeyle, dirençle, farklılıklarını koruyarak, bambaşka renkleriyle memleketimizin sokak sahnesine yeniden çıkan gençler, bu yıl festivalimizin de coşkusuna ortak oluyor. Gençliği sadece meydanlardaki coşkularıyla değil, sanatın her alanındaki varlıklarıyla da görmek tüm sanatseverleri mutlu ediyor” denildi.

“Genç sanatçıların direngenliği, aydınlığa olan inançları ve yaratıcı üretimleri, gelecek açısından hepimize umut aşılıyor” diye belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı: “TAKSAV olarak İzmir’de 13 yıldır düzenlediğimiz uluslararası festivalimiz, bugüne dek binlerce genç gönüllüye kapısını açtı ve onların emeği sayesinde büyümeye devam etti. Vakfımız genç fikirlerle yaşayan bir kurum olarak bugüne geldi. Bu yıl da; karartılmış bir salonda ilk sahnenin ışıklarını yakan gençlerimizi selamlayarak festivalimizin sokak açılışını gerçekleştiriyoruz.”

SAHNE GENÇLERİN

Açıklamada özetle şöyle denildi: “TAKSAV olarak bir görevimiz de yaşı ne olursa olsun genç fikirleriyle bu yılki festivalimize katılan sanatçılarımızı, kentin tüm kesimlerine eşit şekilde ulaştırmaktır. Oyunlarımızı İzmir’in farklı ilçelerine yayarak, yurttaşların sanata erişimini kolaylaştırmak en önemli görevimiz. Bu çabamızda bize destek olan yerel yöneticilere, paydaşlara, gönüllülere sonsuz teşekkür ediyoruz. İzmir sanatla güzel, İzmir tiyatroyla güzel, ülkemiz de gençlerle güzel… Şimdi sahne gençlerin ve gençler bildiklerini yine en gür sesleriyle söyleyecek. Geniş bir nehrin akışı gibi… 13. Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali olarak perdelerimizi gençliğe açıyoruz.”

***

TAKSAV ANKARA TİYATRO FESTİVALİ

Mozart da Çocuktu

Balıkesir'den Mawa Tiyatro bugün 'Mozart da Çocuktu' oyunuyla Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde olacak.

Maskeliler

Uşak Belediyesi Şehir Tiyatrosu bugün 'Maskeliler' oyunuyla Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde ücretsiz olarak seyirciyle buluşacak.

L’Arte dell’Amore

Ankara Gençlik Operası, 'L’Arte dell’Amore' eseriyle 30 Kasım'da Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde sahne alacak.

Baskerville’lerin Köpeği

Kocaeli'nden Fikir Sanat Tiyatrosu, Sherlock Holmes 'Baskerville’lerin Köpeği' oyunuyla 30 Kasım'da Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde sahnede olacak.

***

TAKSAV İZMİR TİYATRO FESTİVALİ

Tebeşir Ağacı

Tiyatro Karma’nın sahnelediği 'Tebeşir Ağacı' 30 Kasım'da Güzelyalı Kültür Merkezi'nde çocuk ve genç tiyatroseverlerle buluşacak.

Körlerin Dünyası

Gagauz Milli Tiyatrosu, ‘Körlerin Dünyası’ ile 1 Aralık’ta Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde sahnede olacak. Oyunda görme yetisini kaybedenlerin öyküsü anlatılıyor.

Cracks

Yunan sanatçı Christina Kyriaz di’nin yazıp oynadığı fiziksel tiyatro örneği 'Cracks' 6 Aralık'ta Çamdibi Nedret Güvenç Sahnesi'nde olacak.

Ters Yüz

Baykuş Çocuk Tiyatrosu’nun müzikli danslı çocuk oyunu 'Ters Yüz' 6 Aralık'ta Manisa Turgutlu'daki Ekrem Gürsel Kültür Merkezi'nde minik tiyatroseverlerle buluşacak.