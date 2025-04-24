İzmir’de 3 bin 142 şişe kaçak içki ele geçirildi

İzmir’in Selçuk ilçesinde piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 142 bin TL olan 3 bin 142 şişe kaçak içki ele geçirildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Selçuk’ta operasyon düzenledi.

Operasyonda; 3 bin 142 şişe 70 cl’lik sahte bandrollü kaçak içki ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon 142 bin TL olduğu belirlendi.

Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca adli işlem başlatıldı.