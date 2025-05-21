İzmir’de 4 ilçede steroid operasyonu: 10 milyon TL’lik kaçak ürün ele geçirildi
İzmir’de yasa dışı vücut geliştirme ilaçlarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, piyasa değeri yaklaşık 10 milyon TL olan kaçak ürün ve üretim ekipmanı ele geçirildi. Polis, ele geçirilen hammaddelerle yaklaşık 100 bin adet ilaç üretilebileceğini belirtti. 10 kişi hakkında işlem yapıldı, bir kişi tutuklandı.
İzmir'de polis ekipleri, yasa dışı vücut geliştirme ilaçlarının imalat ve ticaretine yönelik 4 ilçede eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, piyasa değeri yaklaşık 10 milyon TL’yi bulan çok sayıda kaçak ürün ve üretim ekipmanı ele geçirildi.
Operasyonlarda; 47 bin 708 adet vücut geliştirme hapı, 28 bin 994 adet imalat malzemesi (boş şişe, kapak, etiket), 2 bin gram toz steroid ham maddesi, 751 adet sıvı steroid flakon, 80 adet cinsel içerikli hap, 24,8 litre sıvı steroid ham maddesi, 3 adet imalat makinesi ve 1 adet kompresör ele geçirildi.
Polis ekipleri, ele geçirilen hammaddelerle yaklaşık 100 bin adet vücut geliştirme ilacı üretilebileceğini belirtti.
Soruşturma kapsamında toplam 10 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Gözaltına alınan 3 şüpheliden biri savcılıkça serbest bırakılırken, biri adli kontrol şartıyla serbest kaldı, bir şüpheli ise tutuklandı.