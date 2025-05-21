İzmir’de 4 ilçede steroid operasyonu: 10 milyon TL’lik kaçak ürün ele geçirildi

İzmir'de polis ekipleri, yasa dışı vücut geliştirme ilaçlarının imalat ve ticaretine yönelik 4 ilçede eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, piyasa değeri yaklaşık 10 milyon TL’yi bulan çok sayıda kaçak ürün ve üretim ekipmanı ele geçirildi.

Operasyonlarda; 47 bin 708 adet vücut geliştirme hapı, 28 bin 994 adet imalat malzemesi (boş şişe, kapak, etiket), 2 bin gram toz steroid ham maddesi, 751 adet sıvı steroid flakon, 80 adet cinsel içerikli hap, 24,8 litre sıvı steroid ham maddesi, 3 adet imalat makinesi ve 1 adet kompresör ele geçirildi.

Polis ekipleri, ele geçirilen hammaddelerle yaklaşık 100 bin adet vücut geliştirme ilacı üretilebileceğini belirtti.

Soruşturma kapsamında toplam 10 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Gözaltına alınan 3 şüpheliden biri savcılıkça serbest bırakılırken, biri adli kontrol şartıyla serbest kaldı, bir şüpheli ise tutuklandı.