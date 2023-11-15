İzmir’de 59 firari hükümlü yakalandı

İzmir’de polis ekiplerinin yaptıkları çalışmalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 59 firari hükümlü yakalandı.

İzmir’de Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri ve Güven Timlerince 6-12 Kasım tarihleri arasında kent genelinde çalışmalar gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde; 36 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 24 adet fişek, 12 adet kurusıkı tabanca, 2 bin 159 adet uyuşturucu hap, 5 kilo 186,65 gram narkotik madde, 5 adet çalıntı motosiklet, 9 adet şase ve motor numarası kazınmış motosiklet, 1 adet bisiklet ve 3 adet cep telefonu ele geçirildi.

Ayrıca 13 uyuşturucu madde ticareti olayında 14 kişinin, 219 adet olayda 236 şüphelinin, aralarında 59 kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüphelilerin de bulunduğu 199 aranan kişinin ve 251 yoklama kaçağının yakalandığı bildirildi.

Öte yandan, Motosikletli Polis Timleri geçtiğimiz günlerde Bayraklı ilçesinde şüphe üzerine durdurdukları araç içerisinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada; bin 456 paket bandrolsüz sigara ve 48 adet bandrolün ele geçirildiği belirtildi. Olayla ilgili 2 şüphelinin yakalanarak haklarında gerekli adli tahkikata başlanıldığı aktarıldı.