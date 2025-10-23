İzmir’de 6 saatte metrekareye 144,6 kilogram yağış düştü

(İZMİR) – Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, İzmir ve çevresinde sağanak yağışlar etkili olurken, 6 saatlik periyotta en yüksek yağış 144,6 mm ile Foça Toprak Su İstasyonu’nda ölçüldü.

Meteoroloji’nin anlık bilgilendirme raporuna göre, 6 saatte metrekareye Foça Toprak Su İstasyonu'nda 144,6, Karaburun'da 57,3, Yenice/Aşağıçavuş köyünde 40,9 ve Edremit/Kaz Dağı Milli Parkı'nda 32,57, Dikili'de 13,38 mm yağış ölçüldü.