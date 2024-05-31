İzmir’de 7 kilo metamfetamin ele geçirildi

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde bir araçta yapılan aramada 7 kilo metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan zehir tacirleri tarafından, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Kemalpaşa ilçesinde durdurdukları bir araçta narkotik dedektör köpeği JİBY ile arama yapan ekipler, 7 kilo metamfetamin maddesi ele geçirdi.

Öte yandan olayla ilgili 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.