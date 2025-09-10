İzmir’de 8 ayda 11 bin 564 yangın meydana geldi

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde konuşan Meclis Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, 1 Ocak - 1 Eylül 2025 tarihleri arasında kentte çıkan 11 bin 564 yangında yaklaşık 10 milyar 485 milyon TL’lik zarar oluştuğunu açıkladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül ayı toplantısı ikinci birleşimi Meclis Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır iradesinde belediye meclis salonunda gerçekleştirildi.

Oturumda Büyükşehir Belediyesi çalışmaları hakkında bilgi veren Yıldır, İzmir genelinde Ocak 2025'ten 1 Eylül'e kadar olan süreçte toplam 11 bin 564 adet yangına müdahale edildiğini belirterek meydana gelen yangınlardan 10 bin 535'inin başlangıç aşamasında, 636'sının kısmen, 373'ün ise tamamen yanmak suretiyle söndürüldüğünü söyledi. Yıldır, yılın ilk 8 ayında meydana gelen yangınlarda yaklaşık olarak 10 milyar 485 bin TL zarar oluştuğunu belirtti.

İzmir'de kuraklıkla ilgili alınan önlemleri de aktaran Yıldır, "Park ve bahçelerde akıllı sulama sistemlerine geçilmesiyle 2.2 milyon metreküp su tasarrufu sağlanmış. Merkezdeki 11 ilçede Ağustos ayında sadece yüzde 12'lik bir su tasarrufu sağlanmış. Sosyal medyada ve diğer araçlarda su tasarrufunu teşvik edeceği kampanyalar yapılıyor. Dört metreküp su bedelini yüzde 55 indirimli vererek katlı fiyatlandırma yaparak elden geldiğince suyun az kullanımını sağlamaya çalışıyoruz. Su temini için sondaj kuyuları açıyoruz. 148 milyonluk yatırımla 97 tane su kuyusu yapımı tamamlandı. 75 adet yeni su kuyusu için raporlama çalışmaları tamamlanıyor. Güzelhisar Barajı'ndan ücreti mukabilinde su temin ederek yakın 11 ilçede değerlendiriliyor. Güzelhisar Barajı'ndan 16 Temmuz 2025 tarihi itibariyle arıtılmış su temin edilmeye başlanmasıyla beraber Ağustos sonu itibariyle toplam 2 milyon metreküp su tedarik edilmiş" dedi.

Yıldır, ESHOT'un araçlarının yıkanmasında kullanılan suyun yüzde 75'inin yeniden kullanıma kazandırıldığını belirterek "Geri kazanılan 2 bin 200 ton su ayda yaklaşık 315 bin, yılda 3 milyon 780 bin liralık bir tasarruf olarak hayata geçiyor" ifadelerini kullandı.

Kentin atık yönetimiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Yıldır, "Bir çöp sorunumuz var. Oldukça acil ve önemli bir konumuz. Bu konuda bakanlıkla görüşmelerimiz sürüyor. Sözlü konuşmalar doğrultusun hazırlanan yazı bakanlığa gönderildi ve bakanlığın bu konuyla ilgilenmesini, kararını bekliyoruz" dedi.

Yıldır, ayrıca İZSU'nun çalışmaları kapsamında 1 Nisan - 1 Eylül 2025 tarihleri arasında atık su, yağmur suyu ayrıştırma ve içme suyu konusunda çeşitli çalışmalarda yapılan imalatların 2.91 milyar TL'yi bulduğunu, kentte Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nın koordinasyonunda ise 5 bin 100 ton asfalt serimi gerçekleştirildiğini ifade etti.