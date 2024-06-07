İzmir’de 8 kilogram metamfetamin ele geçirildi
Kaynak: DHA
İZMİR’de polisin durdurduğu otomobilde 8 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalarda, İzmir'e yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, önceki gün, Kemalpaşa ilçesinde durdurulan araçta, 8 kilogram metamfetamin ele geçirdi.
Otomobildeki 1 kişi gözaltına alındı. Polisteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.