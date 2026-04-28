İzmir’de 9 üniversite öğrencisi serbest bırakıldı

İzmir’de, Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencilerine yönelik dün sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan öğrenciler, ifadelerinin ardından bugün savcılığa sevk edildi.

Savcılık, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmesi yönünde karar verdi. Öğrenciler, Sulh Ceza Hâkimliği’ne gönderildi. Mahkeme heyeti, 9 öğrenci için yurtdışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bıraktı.

NE OLMUŞTU?

İzmir’de, 27 Nisan sabahı Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen operasyonla 9 öğrenci gözaltına alındı. Toplamda 16 kişi için yakalama kararı çıkarıldı. SOL Genç üyesi bir üniversite öğrencisi, evine yapılan baskınla gözaltına alınırken, yine aynı üniversiteden SOL Genç üyesi iki öğrenci hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Gözaltı kararı, 6 ay önce üniversitede "Genç Zihinler Topluluğu" adlı faşist ve gerici grubun açtığı izinsiz masaya karşı, üniversitenin ilerici ve solcu gençlerinin tepki göstermesi ve gerçekleştirdikleri basın açıklamasına dayanıyor. Üniversite öğrencilerine yöneltilen suçlamalar ise halkı kin ve düşmanlığa tahrik, eğitim-öğretim engellenmesi gibi iddiaları içeriyor.