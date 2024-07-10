İzmir’de 90 dakika yeniden ücretsiz

İzmir’de, toplu taşımada 90 dakika içerisinde yapılacak aktarmaların ücretsiz yapılmasına olanak sağlayan öneri kabul edildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın seçim vaadi olan 90 dakika ücretsiz aktarma hakkı İzmir’de tekrar hayata geçecek.

İki kez Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından reddedilen ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay tarafından üçüncü kez gönderilen teklife, hükümet kanadının üyeleri TCDD’nin İZBAN’daki zararının karşılanması şartı ile ‘evet’ oyu kullandı.

Alınan karar doğrultusunda kent içerisinde ilk binişten sonra 90 dakika boyunca aktarmalarda ücret alınmaması yeniden uygulamaya girecek.

Tugay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile teklifin kabul edildiğini duyurarak, "Seçimden önce verdiğimiz sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. UKOME’de kararın oy birliği ile çıkmasında, Bakanlık ve diğer kurumlarla kurduğu iletişimle katkı veren AKP İzmir İl Başkanı Sayın Bilal Saygılı’ya çok teşekkür ediyorum. Değerli hemşehrilerimizin kent yaşamlarını kolaylaştırma yolunda tüm kurumlarla yapıcı iş birliği çabalarımız devam edecektir" dedi.