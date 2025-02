İzmir’de afet yönetimi masaya yatırıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası’nda, İzmir Afet Koordinasyon Çalıştayı gerçekleştirildi. Çalıştaya; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın yanı sıra, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Altan İnanç, Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Büyükşehir Belediyesi Daire başkanları ve akademisyenler de katıldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Tugay, “İzmir’in bir Deprem Master Planı yok diyebiliriz. Yeni yapılan araştırmalarda 17 yeni diri fayın saptanmasıyla birlikte mutlaka güncellenmesi gereken bir çalışma var. Bu Afet Çalıştayı da bize ışık tutacak bazı veriler sağlayacak” dedi.

30 Ekim 2020’de İzmir’de gerçekleşen depremin, bazı şeylerin hatalı hesaplandığını gösterdiğini söyleyen Tugay, “Bunlarla ilgili pek çok ders çıkarıldığını biliyorum ama bu çıkarılan derslerin uygulamaya yeterli hızda geçtiğini ve yeterli dönüşümü sağladığını düşünmüyorum” diye konuştu.

İzmir’de koordinasyon noktasında eksiklik olduğunu vurgulayan Tugay, şunları söyledi: “Koordinasyonu mümkün olan en hızlı şekilde sağlamak, bir afet, özellikle bir deprem durumunda aslında iyi niyetli, bu konuda birikimi olan şehrimizde bir afete hazırlık anlamında her şeyi daha iyi planlamış olmak şu anda yaptığımız çalıştayın en önemli aşamasından birisidir. O nedenle bu Çalıştay bizim için gerçekten çok kıymetli ve elde ettiğimiz sonuçlarla kurumlar arası koordinasyonu, Afet İşleri Daire Başkanlığımızın ve ilgili tüm birimlerimizin çabasıyla sağlayacağız.”

"HAZIRLIKLAR YAPILMALI"

Tugay’ın ardından konuya ilişkin bir sunum gerçekleştiren Sözbilir ise, Santorini'de 7 ve üzeri bir depremi öngördüklerini belirtti. Santorini Adası’nda gerçekleşecek bir patlamanın meteorolojik koşullara bağlı olarak bazı etkileri olacağını ifade eden Sözbilir, bu etkileri şöyle sıraladı: “Hava kirlenecek, solunum zorlaşacak, hava yolları kapanacak, tarım zarar görecek ve köy evleri gibi çatısı dayanıksız olan bazı evlerin çatısı çökecek" diye konuştu.

İzmir'de yapı stoklarının niteliksiz vatandaşların bilinçsiz olması nedeniyle beklentilerin üzerinde bir can kaybının yaşanabileceğine dikkat çeken Sözbilir, şunları söyledi: “Türkiye’de depremin şiddeti 8 ve üzeri olduğunda can kaybı yaşanıyor. Şiddet düşük olursa büyük bir sorun olmaz, ancak 30 Ekim’de de şiddet çok yüksek olmamasına rağmen Manavkuyu’da büyük yıkım oldu. Bir afet farkındalığına ihtiyacımız var. İzmir’in Master Planı kilit bir noktada ve mutlaka güncellenmesi gerekiyor. Her senaryoya göre farklı hazırlıklar yapılmalı. Hedefimiz 2030 yılı; bu tarihe kadar İzmir’in her türlü afete karşı hazır olacağını düşünüyoruz. Bina bazlı deprem uyarı sistemi olmalı, bilgi notları halkla paylaşılmalı ve vatandaşlar bilinçlendirilmeli."