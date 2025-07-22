İzmir’de araç ihaleleri soruşturmasında tahliye kararına başsavcılıktan itiraz

2023 yılında “İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi” ile 2024 yılında “Kent Temizliği Şube Müdürlüğü” görevleri kapsamında gerçekleştirilen iş makinesi ve araç kiralama hizmet alımlarında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında İZBETON A.Ş. eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, Buca Belediye Başkan Yardımcısı Engin Güzel ve Bayraklı Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mert Hanifi Yılmaz’ın da bulunduğu 56 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame İzmir 17. Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edilmişti.

Mahkeme, tensip zaptı ile birlikte, tutuklu bulunan 30 sanığın yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine hükmetti. Aynı dosyada adli kontrolle serbest bırakılan 20 sanık hakkındaki bazı yükümlülükler kaldırılırken, yurt dışına çıkış yasağına ilişkin tedbirlerin ise devamına karar verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, tahliye kararlarının açıklanmasının ardından aynı gün itirazda bulunarak sanıkların tutuklu yargılanmalarının devamını istediği öğrenildi.