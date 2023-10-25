İzmir’de, aranan 177 kişi yakalandı

İzmir’de, çeşitli suçlardan aranan toplam 177 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri ve Motosikletli Polis Timleri Büro Amirlikleri, kentte son bir haftada çeşitli suçlardan arananlara yönelik operasyon yaptı.

Yapılan operasyonlarda, aranan 177 kişi ekipler tarafından gözaltına alındı. Baskınlarda; 30 adet tabanca, 5 ruhsatsız tüfek, uyuşturucular, sahte alkoller de ele geçirildi. Öte yandan, 211 yoklama kaçağının da operasyonda yakalandığı belirtildi.