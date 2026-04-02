İzmir’de atık kamyonu çamura düştü: İZSU personeli hayatını kaybetti
İzmir Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi’nde çamur dolu çukura düşen atık toplama kamyonunun şoförü Sabri Kılınç (38) yaşamını yitirdi. Olay sonrası başlatılan soruşturma kapsamında tesisin sorumluları ve iş güvenliği görevlileri şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.
Olay, dün saat 16.00 sıralarında Kaklıç Mahellesi'ndeki İZSU Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nde meydana geldi.
Tesiste Sabri Kılınç yönetimindeki 35 KE 615 plakalı atık toplama kamyonu çamur dolu çukura düştü.
Kılınç'tan haber alamayan yakınları, dün saat 23.45'te durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Ekipler tarafından başlatılan çalışma sonucunda, Kılınç'ın içinde bulunduğu aracın çukura düştüğü belirlendi.
Sağlık ekiplerince yapılan müdahalede, Kılınç'ı hayatını kaybettiği tespit edildi.
Sabri Kılınç’ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Başlatılan soruşturma kapsamında tesis sorumlusu İ.A., şube müdürü G.K., idari işler şefi A.D., iş sağlığı güvenliği uzmanı G.G. ve başşoför M.G., şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.