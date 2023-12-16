İzmir’de başından vurulan kişi ağır yaralandı

İzmir’in Bornova ilçesinde bir bar önünde başından tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı. Silahlı saldırının ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, gece saat 01.00 sıralarında Küçükpark yakınlarındaki bir eğlence mekanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eğlence mekanından çıkan Y.Y., kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayarak başından tabancayla yaralandı.

Y.Y., kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.