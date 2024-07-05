İzmir’de belediye emekçileri direniyor

İzmir’de belediye işçileri hakları için mücadeleye devam ediyor. Menemen Belediyesi’nde işten çıkartılan emekçiler işlerine geri dönene kadar direnişe devam edeceklerini söyledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde ise memurlar bugün iş bıraktı.

HALİL ERTUNÇ

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ndeki kamu emekçileri eylemlerini sürdürüyor. Tüm Bel Sen yöneticileri ile CHP yöneticileri Ankara’da CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi. CHP yöneticilerinin sosyal denge tazminatları için yasal sınırda ödeme ve buna ilave yasal sınır tutarında 4 ikramiye önermesinin üzerine bu teklifi kabul etmeyen sendika iş bıraktı.

Kamu emekçileri saat 10.00’da Kültürpark’ta bulunan belediye binası önünde toplanırken, Tüm Bel Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Cevdet Keleş, sendika adına gerçekleştirdiği açıklamada kazanılmış haklarından vazgeçmeyeceklerini aktardı.

“EMEKÇİLERİN HAKKINA EL KOYMAKTAN VAZGEÇİN”

CHP Genel Merkezi ile yapılan görüşmelere dair detayları anlatan Keleş, “CHP yetkililerinin bize aktardıkları şöyle; bugün belediyelerdeki sosyal denge sözleşmelerinin sürdürülebilir olmadığını bu nedenle genel merkez olarak bir çalışma başlattıklarını ifade ettiler. Biz de dedik ki, bu yaklaşım doğru değil. Biz AKP’nin koymuş olduğu bu durumu toplu sözleşme hakkımıza uzatılmış bir el olarak değerlendiriyoruz. Biz bunu kabul etmeyeceğimizi ifade ettik. Bizim yıllardır mücadele ederek, bedeller ödeyerek kazandığımız haklar AKP’nin belirlemiş olduğu yasal sınırlara çekilmek isteniyor, bunu asla kabul etmeyeceğiz. CHP’ye buradan sesleniyoruz, bu politikalarınızı gözden geçirin. Belediye emekçilerinin hakkına el koymaktan vazgeçin. Bir an önce el koyduğunuz haklarımızı tarafımıza iade edin, toplu sözleşme görüşmelerini başlatın” dedi.

İŞÇİLERLE KARŞILAŞMAMAK İÇİN PROGRAMINI İPTAL ETTİ

Öte yandan AKP’li Menemen Belediyesi’nde işten çıkarılan işçilerin eylemleri sürüyor. Yerel seçimlerin ardından göreve gelen AKP’li Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, 400’e yakın işçiyi işten çıkardı. İşten çıkarmaların ardından belediye binası önünde direnişe geçen emekçiler, iki gün önce meclis toplantısına katılmak isteyince polis tarafından biber gazlı müdahaleye uğradı. Bugün ise sabah erken saatlerde protesto için bir araya gelen işçiler BirGün’e şunları aktardı:

“Her gün mesaiye gelir gibi buraya geliyoruz. Dün belediye başkanının esnaf ziyareti olduğunu öğrendik ve görüşmek için oraya gittik. Fakat belediye başkanı bizim geleceğimizi öğrenince programını iptal etmiş. Bir ayı aşkındır doğru düzgün belediyeye de gelmiyor. Geldiğinde de bizimle karşılaşmamak için belediyenin arkasından giriş yapıyor. Biz hakkımızı alana kadar eylemlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz.”