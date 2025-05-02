İzmir’de belediye işçileri ayakta

İzmir’de belediye işçileri, art arda gelen hak kayıpları ve düşük zam tekliflerine karşı eylemlere başladı. Konak, Buca ve Narlıdere’de çalışan işçiler iş bırakma eylemleri düzenlerken, Çiğli Belediyesi’nden işten çıkarılan kadın işçiler Ankara’ya yürüyüş başlattı. Toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinin tıkanması, düzensiz maaş ödemeleri ve işten çıkarmalar, işçileri sokağa döktü.

Konak Belediyesi’nin iştiraki MER-BEL’de örgütlü olan DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası İzmir 5 Nolu Şube, TİS görüşmelerinin tıkanmasının ardından uyarı grevine çıktı. Belediye yönetimi ve işveren sendikası SODEMSEN’in yüzde 20 zam teklifinin yanı sıra, 240 TL yemek, 435 TL yakacak, 3 bin 76 TL bayram harçlığı, 7 bin 680 TL gıda yardımı ve 60 günlük ikramiye önerisi işçiler tarafından yetersiz bulundu. Sabah saatlerinde Basmane Meydanı’ndaki belediye binası önünde toplanan işçiler, taleplerini yineledi. Grev nedeniyle ilçede özellikle temizlik hizmetleri aksadı.

Sabah saat 10.00’da başlayan ve yaklaşık 2,5 saat süren TİS görüşmesi sonuçlandı. Edinilen bilgiye göre işçiler belediyemin yüzde 24,16'lık teklifi kabul etmedi.

NARLIDERE’DE TARİH BELLİ

Narlıdere Belediyesi’nde DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası İzmir 4 Nolu Şube ile SODEMSEN arasında devam eden TİS görüşmeleri tıkandı. Yaklaşık 350 işçiyi ilgilendiren görüşmelerde, belediyenin yüzde 30’luk zam teklifi sendika tarafından kabul edilmedi. İşçiler, 16 Nisan’da tam gün iş bırakarak belediye binasına grev ilanı astı. Genel-İş İzmir 4 Nolu Şube Başkanı Aydın Tekin, saat 14.00’te bir görüşme gerçekleştirileceğini, anlaşma sağlanamazsa 6 Mayıs’ta greve çıkacaklarını duyurdu.

BUCA’DA MAAŞ KRİZİ

Buca Belediyesi’nde çalışan 6 işyeri temsilcisi, 28 Nisan’dan bu yana maaşların eksik ve geç ödenmesi nedeniyle belediye binası önünde sessiz oturma eylemi yapıyor. İşyeri temsilcisi Ayça Pektaş, 1600’den fazla işçiyi ilgilendiren sorunların aylardır çözülemediğini belirtti.

Pektaş, “İşverenin baskıları sebebiyle işçileri eylemimize dahil etmedik. 1200’den fazla arkadaşımızın geçen yıl temmuz ayından itibaren doğan TİS farkları var. Ortalama kişi başı 50-55 bin lira civarına tekabül ediyor. Yaklaşık 4-5 aydır maaşlarımızı parça parça alıyoruz. Ayın 15’inde almamız gereken maaşın bir kısmını 25’inde, kalan kısmını sonraki ayın 10’unda alıyoruz. 4 aydır 4 bin 640 TL tutarındaki gıda fişlerimiz de verilmedi. Üstüne bir de mobbing var. Belediye başkanının ve bürokratlarının yaklaşımı ve tavrı çok can sıkıcı. İşçiye sürekli bir parmak sallama durumu var. Taleplerimiz karşılanana kadar buradayız” dedi.

ÇİĞLİ İŞÇİLERİ ANKARA YOLUNDA

Çiğli Belediyesi’nden işten çıkarılan kadın işçiler, işlerine geri dönme talebiyle 1 Mayıs’ta Ankara’daki CHP Genel Merkezi’ne yürüyüşe geçti. 17 kadın işçi mücadeleyi sürdürdüklerini aktaran Hale Ören, şunları söyledi: “Maddi yetersizlikten dolayı tüm arkadaşlarımız yürüyüşe katılamadı. 6 kadın yürüyoruz şu an. Destek sağlayan arkadaşlar bizim için karavan kiraladılar. Geceleri karavanda konaklayacağız, gündüzleri de zaten yürüyoruz. Talebimiz işimize geri dönmek, onun dışında bir şey istemiyoruz. Bizim hakkımız elimizden alındı. Mesai bitmene 45 dakika kala, SGK'dan bir mesajla işimize son verdiler. 10 Haziran’dan bu yana, 11 aydır sürüyor mücadelemiz. Zor zamanlar geçirdik ancak yılmadık. İşimizi almak için direnmeye devam edeceğiz.”