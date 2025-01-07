İzmir’de belediye işçileri iş bıraktı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın, belediyelerin hesaplarına bloke koyarak İller Bankası paylarını kesmesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni de etkiledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin SGK borçlarından dolayı İller Bankası'ndan gelen 1,6 milyarlık ödeneği kesildi.

Bütçedeki kesintilerin ardından belediye yönetimi tarafından yapılan açıklama ile binlerce büyükşehir belediyesi işçisinin maaşının 3'te 1'ini yatırılacağı ve belediyeye bağlı 3 şirkette maaşların 3 gün geç yatırılacağı duyuruldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yaptığı açıklamada, işçilerin mağduriyet yaşamaması için ivedilikle çözüm arayışı içinde olduklarını belirtti.

Ancak bu açıklama, DİSK Genel İş’e bağlı işçilerin tepkisini yatıştıramadı.

MAAŞLARIN EKSİKSİZ ÖDENMESİ TALEP EDİLDİ

Maaşların kesintili yatacak olmasından kaynaklı İZENERJİ, İZELMAN, Ege Şehir Planlama, İZFAŞ'ta örgütlü Genel-İş İzmir Şubeleri iş bırakma kararı aldıklarını duyurdu. Kararın ardından, işçiler sabah saatlerinden itibaren iş bırakma eylemine geçti.

Eyleme katılan işçiler, önce DİSK Genel İş İzmir Şubeleri önünde toplandı. Burada yapılan açıklamada, belediye yönetiminin kesintilerle ilgili daha somut adımlar atması ve işçilerin maaşlarının eksiksiz ödenmesi talepleri dile getirildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın başkanlık ofisinin bulunduğu İzmir Sanat’a yürüyen işçiler, taleplerini burada yineledi.