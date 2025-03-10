İzmir’de belediye otobüsü alevlere teslim oldu

İzmir’in Konak ilçesinde alevlere teslim olan belediye otobüsü kullanılamaz hale geldi. Çıkan yangında ölü ve yaralının olmadığı öğrenildi.

Olay, sabah saat 08.20 sıralarında Gültepe semti Adem Yavuz Caddesi’nde meydana geldi. 44 numaralı Mersinpınar-Gümrük seferi yapan otobüste, motor bölümünden dumanlar çıkması üzerine otobüsteki yolcular tahliye edildi. Çıkan alevler bir anda büyümeye devam edince otobüs alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürürken otobüs kullanılamaz hale geldi. Olay nedeniyle cadde bir süreliğine trafiğe kapatıldı.



Yanma anı kamerada

Öte yandan meydana gelen yangın, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla ve çevredeki bir güvenlik kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde yangının otobüsün arka bölümündeki motor kısmından başladıktan sonra yayıldığı, çevredekilerin ve itfaiye ekiplerinin müdahaleleri yer aldı.

Yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlatıldı.