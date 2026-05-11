İzmir’de belediye şirketlerine operasyon: Eski yöneticiler gözaltına alındı
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak şirketleri İZBETON ve İZDOĞA'nın eski yöneticilerinin de arasında bulunduğu 5 kişi hakkında "nitelikli dolandırıcılık" ve "güveni kötüye kullanma" soruşturması kapsamında gözaltı kararı çıkarıldı. Kararın ardından 4 kişi gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın ise başka bir suçtan cezaevinde olduğu kaydedildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, "nitelikli dolandırıcılık" ve "güveni kötüye kullanma" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Güzelbahçe, Seferihisar, Karşıyaka ve Menemen ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda aralarında eski İZDOĞA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı G.E, eski İZDOĞA AŞ Genel Müdürü Ö.B, eski İZBETON AŞ Genel Müdür Yardımcısı H.Ş. ve bir makine mühendislik şirketinin yönetim kurulu başkanı gözaltına alındı.
Hakkında gözaltı kararı verilen eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın, "kooperatif" soruşturması kapsamında tutuklu olduğu belirtildi.