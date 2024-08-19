İzmir’de besi çiftliğinde çıkan yangında 4 büyükbaş öldü

İZMİR’in Seferihisar ilçesinde besi çiftliğinde çıkan yangında 4 büyükbaş hayvan öldü.

Seferihisar ilçesine bağlı Düzce Mahallesi’nde saat 20.30 sıralarında, Şerif Ahmet Kuşçu’ya ait besi çiftliğinin saman damında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında alevler, hayvanların kaldığı bölüme sıçradı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahaleler sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yapılan incelemede 4 büyükbaş hayvanın öldüğü belirlendi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.