İzmir’de boşandığı erkek tarafından katledildi

Haber Merkezi

İzmir’in Çiğli ilçesinde haziran ayında boşandığı Halil Tezkorkmaz, 45 yaşındaki Demet Akarsu’yu katletti. Olay, önceki gün saat 07.30 sıralarında Balatçık Mahallesi 8953 Sokak’taki bir evde meydana geldi. Demet Akarsu ile Halil Tezkorkmaz arasında tartışma çıktı. Tezkorkmaz, tartışmanın büyümesi üzerine Akarsu’yu bıçakladı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Akarsu, ilk müdahalenin ardından Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Akarsu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Halil Tezkorkmaz suç aletiyle birlikte olay yerinde gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tezkorkmaz çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Güzellik merkezi sahibi olan Demet Akarsu’nun cenazesi toprağa verildi.

ŞÜPHELİ ÖLÜM

Mardin Nusaybin ilçesinde önceki gece saat 03.00 sularında 28 yaşındaki Nurcan Sevin’in yaşamına son verdiği iddia edildi. İddiaya göre; Adana’dan yakınlarının yaşadığı Nusaybin’e bağlı Dicle mahallesine gelen Sevin, intihar etti. MA’da yer alan habere göre, ağır yaralı olarak sağlık ekipleri tarafından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılan Sevin, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Sevin’in cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından Adana’nın Seyhan ilçesine götürülerek, defnedileceği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.