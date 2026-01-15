İzmir’de Bu Hafta Hava Nasıl Olacak? 16-20 Ocak 2026 İzmir Hava Durumu

Ege Bölgesi’nin en büyük şehirlerinden İzmir’de yeni haftaya girerken hava durumu merak ediliyor. 16-20 Ocak 2026 tarihlerini kapsayan tahminlere göre kentte parçalı bulutlu ve görece ılıman bir hava etkili olacak. Soğuk hava dalgalarının yurt genelinde hissedildiği bu günlerde İzmir, daha yumuşak sıcaklık değerleriyle dikkat çekiyor.

16-20 OCAK 2026 İZMİR HAVA DURUMU GENEL DEĞERLENDİRME

Ocak ayının ikinci yarısında İzmir’de tipik Ege iklimi kendini gösteriyor. Hafta boyunca parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olurken, sıcaklıklar gündüz saatlerinde 10 derecenin üzerinde seyredecek. Gece saatlerinde ise serinlik hissedilecek.

GÜN GÜN İZMİR HAVA DURUMU TAHMİNİ

16 Ocak Cuma

Cuma günü İzmir’de parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Günün en düşük sıcaklığı 6 derece, en yüksek sıcaklığı ise 16 derece olacak. Gün içinde açık ve ılıman bir hava öne çıkıyor.

17 Ocak Cumartesi

Hafta sonunun ilk günü İzmir’de parçalı bulutlu hava devam ediyor. Cumartesi günü en düşük sıcaklık 5 derece, en yüksek sıcaklık 11 derece seviyelerinde olacak. Açık hava planları için elverişli bir gün bekleniyor.

18 Ocak Pazar

Pazar günü de kent genelinde parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Sıcaklıklar 3 ila 10 derece arasında değişecek. Sabah ve akşam saatlerinde serin hava hissedilecek.

19 Ocak Pazartesi

Yeni haftanın ilk günü İzmir’de hava yine parçalı bulutlu. En düşük sıcaklık 2 dereceye kadar inerken, günün en yüksek sıcaklığı 9 derece olacak. Serin hava özellikle gece saatlerinde daha belirgin hissedilecek.

20 Ocak Salı

Salı günü parçalı bulutlu hava sürüyor. İzmir’de en düşük sıcaklık 2 derece, en yüksek sıcaklık ise 10 derece olarak tahmin ediliyor. Genel olarak sakin ve yağışsız bir gün bekleniyor.

İZMİR’DE HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

17 ve 18 Ocak hafta sonu İzmir’de parçalı bulutlu ve serin bir hava hakim olacak. Sıcaklıkların gündüz saatlerinde 10 derece civarında seyretmesi, hafta sonu dışarı çıkmak isteyenler için olumlu bir tablo sunuyor.

İzmir’de hafta sonu yağmur var mı?

Gönderilen tahminlere göre 16-20 Ocak tarihleri arasında İzmir’de yağış beklenmiyor.

İzmir’de bu hafta hava soğuk mu olacak?

İzmir’de hava serin olacak ancak sıcaklıklar Ege Bölgesi için mevsim normallerine yakın seyredecek.

16-20 Ocak arasında İzmir’de en sıcak gün hangisi?

Cuma günü en yüksek sıcaklığın 16 dereceye ulaşmasıyla haftanın en sıcak günü olacak.

16-20 Ocak 2026 İzmir hava durumu tahminleri, kentte yağışsız ve parçalı bulutlu bir haftaya işaret ediyor. Gündüz saatlerinde ılıman, gece saatlerinde ise serin bir hava beklenirken, İzmir genelinde sakin ve dengeli bir kış havası etkili olacak.