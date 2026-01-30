İzmir’de Buca Metrosu’nda açılış için tarih verildi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Buca Metrosu çalışmalarında ilk etap kazılarının sona erdiğini belirterek, “Aklımızda olan şey İzmir’i modern çağdaş toplu ulaşım sistemleriyle buluşturmak. İlk etabı 2027 içinde hizmet vermeye başlayacak bir aksilik olmazsa” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yapımını sürdürdüğü Buca Metrosu’nda bir eşik daha aşıldı. Yapımı devam eden Buca Metrosu’nun Şirinyer İstasyonu’ndan Üçyol–Çamlıkule arasındaki 13,5 kilometrelik hattının tünel kazıları tamamlandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, çalışmaların tamamlanmasının ardından makinelerin çıkışını Şirinyer İstasyonu Alanı'nda Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ile izledi. Son gelişmelerle birlikte metroda, 2024 yılında yüzde 6 olan projenin genel ilerleme seviyesi ise yüzde 47’ye ulaştı.

Tugay, çalışmalara ilişkin konuşmasında, şunları söyledi:

"Buca Metrosu, İzmir tarihinde bugüne kadar yapılmış en büyük ve en yüksek bütçeli proje. Üçyol’dan Buca’ya uzanan 13,5 kilometrelik bir hattın yapımı planlanarak başlandı. Ben göreve geldikten sonra bunu Buca’dan Fuar İzmir’e uzatma kararı aldık ve onunla ilgili de çalışma başladı. Orası da 4 kilometrelik bir yol. Toplamda 17,5 kilometrelik bir metro inşa ediyoruz. Bugün, 4 tane metronun kazısını yapan TBM, her iki taraftan ilerleyerek bir noktada buluşacaklardı. Bugün son TBM bu ilk planlanan Çamlıkule – Üçyol arasındaki 13,5 kilometrelik hattın kazısı tamamlamış olacak. İlk etapta planlanmış olan, biz göreve geldiğimizde yaklaşık yüzde 2 seviyesinde olan tünel kazısı bugün tamamlanmış oldu.”

"ÇAMLIKULE’DEN FUARA DOĞRU 2 KAZI DEVAM EDİYOR"

Metro hattının Gaziemir’e uzatılacağını da hatırlatan Tugay, “765 milyon Euro’luk bir bütçesi var bu projenin. Sadece İzmir’in değil Türkiye’nin en büyük projelerinden biri. Günde yaklaşık 400 bin vatandaşımızı taşıyacak. Çağdaş, teknolojik açıdan da seviyesinin en ileride olduğu bir metro taşımacılığı sistemini getirmiş olacağız. 2026’nın sonunda Fuar İzmir – Buca arası da kazılmış olacak. Bu yılın sonunda metro tünel kazılarını tamamlamış olacağız. Şu anda Çamlıkule’den fuara doğru 2 kazı devam ediyor. Fuar alanından da Buca’ya doğru bu iki TBM de kazıya başlayacak. Bunların da çalışmaları bu yıl sonun kadar tamamlanacak” dedi.

TARİH VERDİ

Metro hattının kentte modern ulaşımı artıracağını belirten Tugay, hattın faaliyete geçmesi için de tarih vererek şu ifadeleri kullandı:

“Ayrıca tünelin iç mekanik inşası, betonarme inşası trenlerin alımı gibi işlerimiz var. 108 tane tren alacağız. Bunlar tam otomatik en iyi teknolojiye sahip trenler olacak. Bu yılın 6. ayında bunun ihalesine çıkacağız. Başında planlanana göre daha da büyüterek İzmir için çok önemli bir ihtiyacı karşılayan bir projeyi yaptığımızı düşünüyorum. İzmir’in gurur projelerinden birisi adım adım ilerliyor. Aklımızda olan şey İzmir’i modern çağdaş toplu ulaşım sistemleriyle buluşturmak. Şu anda programlandığı gibi gidiyor her şey. Belki iki etap haline çalışmaya başlayacak ama ilk etabı 2027 içinde hizmet vermeye başlayacak bir aksilik olmazsa.”